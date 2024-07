La Thailandia è pronta a lanciare un controverso piano per distribuire ai cittadini 13,8 miliardi di dollari in denaro digitale

BANGKOK (AP) – Le imprese e gli individui idonei possono registrarsi a partire da agosto per ricevere denaro digitale, ha detto lunedì il primo ministro tailandese. Programma controverso Ciò costerebbe miliardi di dollari e ha lo scopo di rilanciare l’economia vacillante.

Ad aprile il governo ha annunciato un piano ambizioso e ampiamente criticato, soprannominato Portafoglio Digitale, che mira a dare 10.000 baht (circa 275 dollari) a 50 milioni di cittadini in denaro digitale da spendere presso le imprese locali.

Il Primo Ministro Sritha Thavisin ha pubblicato un post sulla piattaforma dei social media

Un “portafoglio digitale” era tra le principali promesse elettorali fatte dal partito Pheu Thai al governo di Sritha prima delle elezioni generali dello scorso anno. Il governo afferma che il programma causerebbe un “uragano economico”, e Sretha ha affermato che si prevede che lo stimolo e i conseguenti consumi stimoleranno la crescita del PIL di circa 1,2-1,6 punti percentuali.

Ma gli economisti hanno criticato il programma definendolo un modo inefficace per contribuire alla crescita economica sostenibile rispetto ad altre misure.

Inoltre, il finanziamento del progetto ha dovuto affrontare numerosi ostacoli, che ne hanno ritardato l’attuazione prevista. Inizialmente, il governo aveva affermato che la Banca statale dell’agricoltura e delle cooperative agricole avrebbe coperto una parte dei finanziamenti necessari. Tuttavia, dopo gli avvertimenti degli esperti finanziari, è stato annunciato che il finanziamento per il progetto sarebbe arrivato dai bilanci fiscali 2024 e 2025.

Il vice ministro delle Finanze Gulaban Amornphiat ha dichiarato lunedì in una conferenza stampa che il finanziamento del bilancio è diventato possibile dopo che il costo stimato del piano è sceso da 500 miliardi di baht (13,8 miliardi di dollari) a 450 miliardi di baht (12,4 miliardi di dollari), sottolineando che tutti i 50 milioni stimati persone Rimarranno parte del programma poiché solo il 90% degli aventi diritto lo ha utilizzato negli aiuti precedenti.

Gulaban ha aggiunto che la Digital Wallet Commission ha accettato di escludere decine di migliaia di proprietari di negozi e acquirenti di contanti che hanno precedenti di frodi in programmi precedenti.

Il piano prevede anche alcune restrizioni, come l’esclusione di alcuni beni che non sono ancora stati identificati, e precedenti proposte suggerivano che petrolio, servizi e acquisti online sarebbero tra questi beni. Golban ha spiegato che il Ministero del Commercio si occuperà delle eccezioni che saranno annunciate la prossima settimana dopo aver presentato il piano dettagliato al Consiglio dei Ministri.

Negli ultimi anni, la Thailandia ha sofferto di un rallentamento dell’economia che sembra essersi deteriorato senza alcun chiaro segnale di crescita. Questo mese, il rapporto Thai Economy Monitor della Banca Mondiale prevede una crescita del PIL del 2,4% entro il 2024.

Il partito Pheu Thai, al potere, aveva inizialmente proposto il pagamento tramite portafoglio digitale per tutti i thailandesi di età pari o superiore a 16 anni, ma in seguito ha limitato l’applicazione solo ai thailandesi a basso reddito, definiti come persone il cui reddito annuo non supera gli 840.000 baht (circa 23.000 dollari) e i loro risparmi in finanziamenti finanziari. le istituzioni non superano un totale di 500.000 baht ($ 13.700).