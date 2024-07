Le presunte perdite di Pixel 9 e Pixel 9 XL mostrano una barra della fotocamera ridisegnata

Manca meno di un mese al prossimo evento di Google e probabilmente sappiamo già come sarà uno degli annunci più importanti. Utente TikTok pixo_unpacking (attraverso YTech B) durante il fine settimana ha pubblicato video di chiari campioni di pre-produzione di Pixel 9 e Pixel 9 XL.

I telefoni nel video hanno retro diversi: una finitura lucida sul retro del Pixel 9 standard e una opaca sul retro del Pixel XL più grande. Dalle 9 alle 5 Google Appunti Sembra includere iscrizioni sul pannello posteriore che Google ha utilizzato sui prototipi, sebbene sia per lo più coperto da adesivi.

Sulla base del video, il Pixel 9 sembra avere due fotocamere, mentre il Pixel 9 XL ne ha tre. Inoltre, sembra che Google abbia cambiato la visiera della fotocamera in una forma ovale allungata. Sembra che si tratti di un grosso bernoccolo, come evidenziato dai video che mostrano i due telefoni insieme.

Google ha inviato gli inviti il ​​mese scorso per partecipare all’evento, che si terrà il 13 agosto. Sebbene manchi di dettagli (il che non sorprende), la società ha promesso di “mostrare il meglio dell’intelligenza artificiale di Google, del software Android e della gamma hardware Pixel”. L’evento si terrà presso la sede di Google a Mountain View invece che nella consueta sede di lancio di Pixel a New York City.

Oltre alla serie Pixel 9, ci aspettiamo il Pixel Fold di prossima generazione, un nuovo chip Tensor e il Pixel Watch di terza generazione. (E una possibile comparsa delle cuffie Pixel Buds). Naturalmente, poiché siamo nel 2024 e nessuna azienda può organizzare un evento senza un’ossessione quasi comica per l’intelligenza artificiale, siamo praticamente sicuri di saperne di più sulle nuove funzionalità dell’intelligenza artificiale di Google, come il presunto assistente AI Pixie. Inoltre, i telefoni possono includere messaggi di emergenza satellitari simili a iPhone.