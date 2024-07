Lauri Markkanen degli Utah Jazz non si unirà agli Warriors a causa del prezzo alto – NBC Sports Bay Area e California

Gli Utah Jazz chiedono il prezzo dell’affare L’attaccante principale Lauri Markkanen Il giocatore è considerato una “misura inadatta” per i Warriors, la squadra in cui gioca di più il nativo finlandese, ha riferito lunedì Shams Charania di The Athletic, citando fonti della lega.

Secondo Charania, mentre i Warriors offrono la guardia Moses Moody e future scelte e scelte al draft, gli Utah Jazz chiedono anche l’attaccante Jonathan Kuminga e la guardia Branden Podzemski in un potenziale scambio.

Mentre i Jazz ascoltano le offerte per Markkanen, Charania ha anche riferito di essere disponibile a detenere la scelta n. 7 nel draft 2017, che diventerà idonea per un’estensione il 6 agosto.

Il desiderio dei Jazz di mantenere Markkanen potrebbe essere la ragione del prezzo elevato di un potenziale accordo.

Tony Jones dell’Atletico Segnalato su 95.7 Il Gioco La settimana scorsa, ha detto che gli Warriors avevano quella che considerava una “grande” offerta sul tavolo per Markkanen.

“Penso che il livello delle offerte sia alto”, ha detto Jones, “penso che dipenda molto dalla selezione, penso che con le due offerte là fuori ci siano uno o due giovani giocatori che hanno il potenziale per crescere nel corso la loro carriera.”

Il rapporto di Jones sembra in linea con il recente rapporto di Charania secondo cui i Warriors hanno un’offerta basata su Moody – un giovane giocatore – e sulle scelte del draft sul tavolo.

I rapporti affermano che i Warriors sono stati collegati a Markkanen dal 1 luglio, poco dopo l’apertura del mercato dei trasferimenti gratuiti della NBA e alcune cose si sono sistemate nei frenetici giorni di apertura.

Markkanen, che ha ottenuto la sua prima selezione nella squadra All-Star ed è stato votato Giocatore più migliorato dell’anno durante la stagione 2022-23, ha registrato una media di 23,2 rimbalzi e 8,2 rimbalzi in 55 partite nella stagione 2023-24.

Kuminga e Moody, due scelte della lotteria nel Draft NBA 2021, sono su strade diverse in questo momento, il che alimenta il presunto desiderio dei Warriors di spostarsi l’uno ma non l’altro.

Kuminga ha avuto una stagione 2023-24 di grande successo, segnando una media record di 16,1 punti in 74 partite, 46 delle quali da titolare. Molti giocatori dei Warriors, incluso Draymond Green, credono che il cielo sia il limite per il 21enne.

Secondo quanto riferito, i Warriors hanno rifiutato di includere Kuminga quando stavano discutendo di uno scambio di Paul George con i Los Angeles Clippers all’inizio di luglio.

Moody, d’altra parte, ha mostrato scorci di potenziale ma ha faticato a ottenere minuti costanti nella squadra di Steve Kerr. Il 22enne ha segnato una media di 8,1 punti in 17,5 minuti la scorsa stagione, entrambi i massimi della carriera.

Podzemski, selezionato al 19° posto assoluto nel Draft NBA 2023, è rapidamente diventato un membro fondamentale del roster dei Warriors. Ha giocato 28 partite da titolare come debuttante e ha la possibilità di mantenere quel ruolo insieme a Steph Curry quando la stagione 2024-25 aprirà a ottobre.

Resta da vedere se i Warriors e gli Utah Jazz riusciranno a colmare il divario nei colloqui commerciali e raggiungere un accordo che funzioni per entrambe le squadre.

Ma è chiaro che gli Warriors non vogliono separarsi da Kuminga e Podzemski, che sono due delle pedine più importanti del loro futuro.

Scarica e segui il podcast Dubs Talk