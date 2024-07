Con il ritiro del razzo Falcon 9, SpaceX sta testando il lancio di un razzo booster per il prossimo volo della Starship

Non è ancora chiaro per quanto tempo il razzo Falcon 9 di SpaceX rimarrà sulla Terra mentre gli ingegneri indagano su un raro fallimento nel lancio della scorsa settimana, ma il prossimo volo di prova della nave stellare di prossima generazione della compagnia sembra essere sulla buona strada per decollare il mese prossimo.

Lunedì, SpaceX ha testato 33 motori Raptor su un razzo Starship Super Heavy presso la struttura Starbase dell’azienda nel sud del Texas. I motori alimentati a metano si sono accesi per circa otto secondi, un tempo sufficiente per consentire agli ingegneri di SpaceX di verificare che tutti i sistemi funzionassero normalmente. A piena potenza, i 33 motori hanno generato quasi 17 milioni di libbre di spinta, il doppio della potenza del famoso razzo Saturn V Moon della NASA.

SpaceX ha confermato che il test del fuoco statico aveva raggiunto la sua durata completa e che le squadre avevano drenato metano e ossigeno liquido dal razzo, noto come Booster 12 nell’inventario di navi e booster della compagnia. Lo stadio superiore del prossimo volo di prova della Starship, noto come Nave 30, ha completato l’accensione statica dei suoi sei motori Raptor a maggio.

Durante il quarto volo della Starship, il 6 giugno, SpaceX ha guidato con successo il razzo booster Super Heavy verso un atterraggio controllato nel Golfo del Messico a est della Base Stellare. La navicella spaziale ha continuato il suo viaggio nello spazio e ha completato mezza orbita attorno al pianeta prima di tornare nell’atmosfera per un atterraggio guidato nell’Oceano Indiano.

Questa è stata la prima volta che SpaceX ha portato con successo un razzo e un veicolo più vicino ai siti di atterraggio target. L’atterraggio del pesante razzo sull’acqua sul bersaglio ha dato ai funzionari di SpaceX la sicurezza necessaria per provare a recuperare il razzo durante il prossimo volo nella Base Stellare, dove giganteschi bracci articolati – noti come “bacchette” – sulla torre di lancio tenteranno di catturare il razzo mentre rallentandolo finché non si libra sopra la rampa di lancio.

Cathy Lueders, direttore generale di SpaceX presso Starbase, ha detto alla gente del posto il mese scorso che SpaceX stava ancora valutando se tentare di catturare il razzo sul prossimo volo. Il concetto di cattura è audace e molto diverso dal modo in cui SpaceX recupera i booster del Falcon 9, ma i funzionari di SpaceX ritengono che sia il modo migliore per recuperare i booster per un rapido riutilizzo. All’inizio di questo mese, SpaceX ha pubblicato un video teaser per il prossimo volo della Starship in cui indicava che il razzo era ancora una volta sul tavolo.

SpaceX utilizzerà anche il quinto volo di prova della Starship per testare uno scudo termico aggiornato sulla nave o sullo stadio superiore, dopo che il surriscaldamento al rientro ha danneggiato il veicolo durante l’atterraggio sul volo precedente il mese scorso. I tecnici stanno lavorando all’interno di un hangar a breve distanza dalla piattaforma di lancio, sostituendo migliaia di piastrelle di ceramica sul guscio esterno del veicolo 30.

Una volta completato il lavoro, SpaceX posizionerà il veicolo sopra il razzo booster e potrebbe condurre un esercizio completo di conto alla rovescia pochi giorni prima del primo tentativo di lancio, che potrebbe avvenire già ad agosto.

Nel frattempo, sono in corso i lavori per creare una seconda piattaforma di lancio presso Starbase. Le squadre di costruzione hanno accatastato le prime sezioni della torre di lancio a traliccio a breve distanza dall’attuale piattaforma di lancio dell’astronave. Entro due anni, SpaceX punta ad avere due piattaforme di lancio attive in Texas e due siti di lancio di Starship in Florida per supportare la crescente velocità di volo di Starship.

Queste missioni Starship lanceranno i satelliti Starlink per fornire Internet, eseguire test di rifornimento in orbita e supportare il programma lunare Artemis della NASA.