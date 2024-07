Halle Berry si ritirerà dal legal drama di Ryan Murphy All’s Fair su Hulu

Immagini Getty per Lionsgate

Halle Berry non è più responsabile della recitazione e della produzione della prossima serie drammatica legale di Hulu “All’s Fair”. diversificato Ho imparato esclusivamente dalle fonti.

La notizia della sua uscita arriva solo una settimana dopo l’annuncio che Perry si sarebbe unita alla serie insieme a Glenn Close e Kim Kardashian in quello che doveva essere uno dei pochi ruoli televisivi regolari nella carriera della vincitrice di Oscar ed Emmy. Secondo una persona a conoscenza della situazione, Perry si è ritirato dallo spettacolo a causa di un conflitto di programmazione.

“All’s Fair”, diretto da Ryan Murphy, si concentrerà su uno studio legale tutto al femminile di Los Angeles. I dettagli esatti del personaggio di Perry sono stati tenuti nascosti.

I rappresentanti di Perry, Hulu e 20th Television hanno rifiutato di commentare.

Le prossime uscite di Perry includono “The Union” di Netflix con Mark Wahlberg e il film horror della Lionsgate “Never Let Go”. Il primo sarà presentato in anteprima il 16 agosto, mentre il secondo è previsto per il 27 settembre.

Murphy è sceneggiatore, regista e produttore esecutivo di “All’s Fair”, la prima serie annunciata nell’ambito del suo nuovo accordo globale con la Disney dopo la scadenza del suo accordo con Netflix. John Robin Baetz, Joe Bakken, Jimmy Pacino, Laura Greene e Richard Levine sono anche scrittori e produttori esecutivi. Kardashian e Close sono produttori esecutivi insieme a Kris Jenner, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun e Scott Robertson. Close produrrà sotto la bandiera della sua compagnia, la Trillium Productions. Sarà prodotto da 20th Television in associazione con Ryan Murphy Television.

Poco dopo la notizia del casting, la settimana scorsa è uscito un rapporto secondo cui All’s Right è una delle cinque serie che riceveranno una quota di 58 milioni di dollari in crediti d’imposta dalla California Film Commission. Si prevede che la serie sarà girata per 97 giorni in California, inclusi 10 giorni fuori dall’area di Los Angeles.