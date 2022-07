La valanga della Marmolada ha ucciso almeno 6 persone in mezzo a un’ondata di caldo sulle Dolomiti

Segnaposto durante il caricamento delle azioni dell’articolo

Lo slittamento è avvenuto durante una prima ondata di caldo che ha visto le temperature salire a circa 50 gradi Fahrenheit in Marmolada nei giorni scorsi. Il quotidiano The Guardian ha riferito che le squadre di soccorso hanno affermato che il caldo era “anormale”.

evento valanga vicino a Punta Rocauna via utilizzata dagli alpinisti per raggiungere la vetta, ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia in qualità di unità di soccorso sulle Alpi. abbonato Un numero di emergenza che le persone possono chiamare se i propri cari non tornano dalle escursioni nella zona.