L’affare Twitter di Elon Musk finanziato dalle minacce: rapporto

Il tentativo di Elon Musk di acquistare Twitter è stato bloccato dalle preoccupazioni sulla sua capacità di organizzare nuovi finanziamenti, che potrebbero ridurre il suo contributo in contanti all’acquisizione di $ 44 miliardi tra le minacce di ritirarsi dall’accordo.

Il CEO di SpaceX e Tesla Twitter ha minacciato di ritirarsi dall’accordo dopo essersi rifiutato di fornirgli informazioni su bot spam e account falsi sul sito di social media.

In una lettera a Twitter lunedì, gli avvocati di Musk hanno scritto di sì Più volte chiesto informazioni Dal 9 maggio, un mese dopo aver acquistato l’azienda, può stimare quanti dei 229 milioni di account dell’azienda sono falsi.

In risposta al vero valore del sito, Musk è stato a lungo in prima linea nel problema dei bot di Twitter. Ha più di 97 milioni di follower.

La lotta di Elon Musk con Bill Gates si riduce a Twitter

Twitter ha dichiarato in una dichiarazione lunedì: “Stiamo condividendo le informazioni con Musk di conseguenza Termini dell’Accordo di FusioneE ha osservato che questo accordo è “nell’interesse di tutte le parti interessate”.

“Intendiamo completare la transazione ed eseguire l’accordo di fusione in conformità con il prezzo e i termini concordati”, ha aggiunto.

Musk prevede di pagare $ 33,5 miliardi per finanziare l’accordo, riferisce Reuters. È in trattative per organizzare da $ 2 a $ 3 miliardi di finanziamenti da un gruppo di società di private equity attraverso finanziamenti di azioni privilegiate. Acquisto su Twitter.

Una fonte ha detto all’agenzia di stampa che quelle discussioni sarebbero state sospese fino a quando non fosse stato chiarito ulteriormente il futuro dell’acquisizione.

Un portavoce di Twitter ha detto a Fox Business che la società non aveva commentato. Fox Business ha contattato Apollo Global Management, un gruppo di società di azioni coinvolte nel finanziamento dell’accordo.

Ottieni Fox Business cliccando qui

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.