Lamar Jackson dei Ravens si aggiorna sull’infortunio al ginocchio, escludendosi dal weekend di Super Wild Card contro i Bengals

Nonostante l’assenza di Lamar Jackson, Corvi L’allenatore John Harbaugh non ha ufficialmente escluso il ritorno di Jackson per la wild card playoff di domenica sera. bengalesi. Il quarterback titolare dei Ravens non gioca dalla settimana 13 a causa di una distorsione PCL.

Jackson Giovedì non mi sono allenatoe dic. 2 Non ha fatto alcun allenamento per la prima squadra. Giovedì, il quarterback è andato sui social media per annunciare il suo recupero, confermando anche che non giocherà questo fine settimana.

“Grazie a tutti per il supporto e la preoccupazione per le mie ferite”, ha detto Jackson Twittato. “Volevo solo darvi un aggiornamento mentre sono in recupero. Un PCL con una distorsione di grado 2 borderline. [grade 3 sprain]. Ho ancora gonfiore intorno al ginocchio e il mio ginocchio è instabile. Sono ancora di buon umore mentre continuo il trattamento sulla strada del recupero. Amo essere là fuori con i miei ragazzi più di ogni altra cosa, ma non posso dare il 100% ai miei ragazzi e ai fan. Credo ancora che avremo un’altra possibilità”.

Jackson ha saltato la sua quinta partita consecutiva domenica scorsa quando i Ravens sono caduti contro i Bengals. I Ravens sono andati 8-4 con Jackson in questa stagione e 2-3 in sua assenza. L’attacco dei Ravens è stato migliore con Jackson in campo, con una media di 25 punti a partita, ma senza di lui, l’unità ha una media di soli 12,5 punti a partita.

Sebbene la sua percentuale di completamento sia stata la più bassa dalla sua stagione da rookie, il rapporto touchdown/intercettazione di Jackson è stato il migliore dalla sua stagione da MVP nel 2019. Jackson ha corso per 764 yard e tre touchdown. la stagione

Per il secondo anno consecutivo, Tyler Hundley ha sostituito Jackson per l’ultimo tratto della stagione regolare di Baltimora. Huntley, che probabilmente inizierà contro i Bengals se Jackson non sarà in grado di giocare, ha completato il 67% dei suoi passaggi con due touchdown e tre intercettazioni durante la stagione regolare. Ha anche corso per 137 yard e un punteggio su 43 carry.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che Hundley giocherà poiché ha combattuto contro infortuni alla spalla e al polso. Anche se giovedì ha tirato alla leggera, il backup dei Ravens non ha giocato nella settimana 18 ed è stato limitato in allenamento mercoledì, secondo The Athletic.

Se Hundley viene messo da parte, Anthony Brown inizierà. Brown è andato 19 su 44 per 286 yard nel suo unico inizio di stagione nella sconfitta per 27-16 di domenica contro i Bengals.

Per quanto riguarda Jackson, il suo futuro a Baltimora oltre la postseason è in discussione. Ha giocato con l’opzione del quinto anno della squadra quest’anno dopo che lui e la squadra non sono riusciti a concordare un contratto a lungo termine. Il valore di mercato di Jackson è attualmente previsto a $ 245.442.090 in sei anni. Secondo Spotrak.