L’apertura del primo osservatorio pubblico di New York è in pericolo a causa di regolamenti dell’ultimo minuto

La burocrazia ha fatto fallire i piani per il primo osservatorio pubblico gratuito della città in un parco del Bronx, e gli organizzatori ora temono di dover fermare il progetto.

L’apertura del Grand Dome a Jerome Park, vicino alla Bronx High School of Science, era prevista per questa primavera. Ma negli ultimi mesi, la città ha inaspettatamente chiesto alla Society of Amateur Astronomers, che sta guidando il progetto, 5 milioni di dollari di copertura assicurativa pubblica prima che potesse aprire. Il gruppo è stato inoltre recentemente informato che il Dipartimento legale ed edilizio avrebbe dovuto rivedere il progetto.

“Stiamo mettendo un barattolo di latta poco più grande di un vasino su un pezzo di erba che nessuno usa”, ha detto Bart Freed, vicepresidente esecutivo della Society of Amateur Astronomers. “Non dovrebbero volerci due anni e mezzo per tornare al punto in cui eravamo due anni e mezzo fa.”

Nel frattempo, i donatori dell’organizzazione si interrogano sull’interruzione.

“Abbiamo iniziato a ricevere domande da persone che hanno donato soldi. Tipo: ‘Com’è la situazione?’ Cosa sta succedendo qui? ‘Ti ho dato dei bei soldi’”, ha detto Fred.

Originariamente stimato a un costo di 100.000 dollari, il progetto avrebbe raggiunto l’obiettivo di lunga data della società: aprire la prima struttura interamente pubblica per l’osservazione delle stelle. La cupola metallica alta 9,5 piedi e larga 6,5 ​​piedi è stata ospitata al Nassau Community College fino al 2019. La struttura avrà una struttura robusta Telescopio Celestron EDGE ad alta risoluzione In grado di presentare viste del nostro sistema solare, comprese le comete, gli asteroidi, il Sole e tutti i pianeti compreso il pianeta nano Plutone. La società prevede di assumere personale presso l’osservatorio sette sere a settimana, con una programmazione speciale per gli studenti della Bronx Science University.

“Stiamo lavorando con l’associazione in buona fede per finalizzare un accordo e continueremo a seguire i processi imposti dalla città che devono essere completati prima che il contratto possa essere finalizzato”, ha scritto via e-mail il portavoce del Dipartimento dei parchi Greg McQueen.

Si tratta di un cambiamento netto rispetto a gennaio, quando McQueen scrisse a Gothamist che l’agenzia prevedeva che la costruzione del progetto iniziasse in primavera, dopo la conclusione di un accordo e la selezione di un appaltatore.