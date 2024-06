Il sesto album di Katy Perry: Tutto ciò che sappiamo

La siccità è quasi finita e Katy Perry sta entrando in una nuova era.

Il 17 giugno la pop star ha condiviso Condivisione su Instagram Con la notizia che pubblicherà un nuovo singolo intitolato “Women’s World” l’11 luglio, seguito dal video musicale il 12 luglio. “Mi preparo per partire”, ha scritto nella didascalia.

Nella foto di copertina, scattata dal fotografo Jack Bridgeland, Perry indossa un bikini bianco con gambe robotiche fantascientifiche mentre si trova sopra quella che sembra una galassia.

Per celebrare la notizia, lo stesso giorno Perry ha pubblicato una clip su TikTok che includeva filmati dietro le quinte del suo servizio fotografico di copertina, sincronizzato con le labbra su uno snippet di 15 secondi del suo singolo.

“Sexy e sicura di sé / Così intelligente / È mandata dal cielo / Così dolce, così forte”, canta.

secondo diversificatoQuesto singolo sarà la prima incursione nel sesto album in studio di Perry, che non ha ancora una data di uscita o un titolo. Mentre aspettiamo il suo arrivo, abbiamo raccolto tutto ciò che sappiamo finora sulla sua nuova musica.

Cosa ha detto Katy Perry del suo nuovo album?

Perry ha lasciato cadere sottili accenni prima del suo grande annuncio.

Il 13 aprile, Perry ha partecipato ai Breakthrough Awards 2024 indossando un elegante abito nero con spalle scoperte e portando una borsa di vetro trasparente. All’interno della borsa portava una piccola pergamena con scritto sopra le parole “KP6: TOP SECRET”, che fece vibrare Internet con discorsi di altra musica.

Steve Granitz//Immagini Getty

Quel mese, Perry Condiviso con Accedi a Hollywood quel KP6 sarebbe stato il suo record “più felice” finora.

“Devo ancora realizzare un disco da un luogo in cui mi sento felice, integra e piena di amore”, ha spiegato. “A volte gli artisti dicono: ‘Oh, è noioso, vuoi fare musica da un posto più difficile’, ma in realtà è molto luminoso e allegro, come gioia, pura gioia, divertimento, celebrazione e festa.”

Poi, l’8 maggio, due giorni dopo il Met Gala del 2024, Perry ha apparentemente suggerito che il suo prossimo progetto potrebbe arrivare in autunno.

La pop star ha twittato: “Wow, la gente continua a mandarmi messaggi dicendo che non possono credere di aver sentito la mia mancanza al Met o oh mio Dio mi hai ucciso ecc… beh mantieni il tuo buon senso perché stiamo facendo un giro questo”. autunno.” .. ”

In effetti, il suo teaser per l’album risale al 2023. All’inizio di agosto di quell’anno, in uno dei suoi spettacoli in residenza a Las Vegas, Perry Ha detto dal palco “Se non puoi amarmi nel mio paese un testimone (2017) E Lui sorride (2020) Età, quindi non puoi amarmi nella mia era KP6.

Prima di Women’s World, Perry ha pubblicato l’ultima volta la sua musica nel 2020. Negli ultimi anni, ha spostato la sua attenzione sull’essere giudice idolo americano Per sette stagioni. Ma dopo essersi ritirato dallo spettacolo della competizione canora alla fine della sua 22a stagione nel maggio 2024, Perry sembra pronto a tornare alla celebrità del pop in piena regola.

Questa storia verrà aggiornata.