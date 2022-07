Le aziende cinesi guardano agli Stati Uniti e all’Asia mentre la crescita interna rallenta

PECHINO – Alcuni marchi di consumo cinesi cercano crescita all’estero, in mercati come Stati Uniti e Sud-est asiatico. Prende Minnesota, un venditore di giocattoli e prodotti per la casa nel Guangdong. Miniso, a volte chiamato il cinese Muji, ha aperto un flagship store a SoHo di New York a febbraio. Il fondatore e CEO Jack Yee ha dichiarato alla CNBC alla fine di giugno che il valore totale della merce del negozio – una misura delle vendite nel tempo – è di circa $ 500.000 al mese e probabilmente raggiungerà $ 1 milione al mese entro dicembre. Ancora più importante, ha affermato, per i negozi che operano direttamente negli Stati Uniti, il margine di profitto lordo di Miniso è ben al di sopra del 50%. “Se riusciamo a ottenere un punto d’appoggio forte qui e creare un buon affare, non avremo problemi negli Stati Uniti in generale”, ha detto Yi in mandarino, secondo una traduzione della CNBC. Il suo obiettivo è diventare il primo rivenditore “$ 10 e meno” al mondo. I negozi Miniso hanno iniziato a spuntare nella Cina continentale quasi 10 anni fa, con l’espansione all’estero a partire dal 2015 a Singapore. A marzo, la società ha dichiarato che il 37% dei suoi 5.113 negozi sono all’estero.

Come molte aziende, Miniso ha registrato un calo delle vendite durante la pandemia. Ancora più di due terzi delle sue entrate provengono dalla Cina. Ma negli ultimi mesi, i dati hanno mostrato una ripresa relativamente rapida a livello internazionale rispetto a quello nazionale, a causa degli impatti irregolari della pandemia. La società ha affermato che nei nove mesi terminati il ​​31 marzo, le sue entrate in Cina sono cresciute dell’11% su base annua a 5,91 miliardi di yuan, rispetto al 48% all’estero a 1,86 miliardi di yuan. Le vendite al dettaglio in Cina sono rallentate dall’inizio dell’epidemia nel 2020. La recessione del mercato immobiliare non ha aiutato. La tendenza della popolazione locale a risparmiare piuttosto che spendere o investire ha un effetto al livello più alto degli ultimi 20 annisecondo i sondaggi della People’s Bank of China.

“L’espansione delle aziende cinesi nei mercati esteri sarà una tendenza importante per il futuro”, ha affermato Charlie Chen, responsabile della ricerca sui consumatori presso China Renaissance. “La Cina è già entrata in una fase relativamente ricca con un PIL pro capite relativamente alto”. Ha osservato che per prodotti come i condizionatori d’aria, la penetrazione delle famiglie rurali è stata del 73,8% nel 2020, e addirittura superiore al 149,6% nelle aree urbane. Il Rinascimento cinese prevede che questi tassi di penetrazione aumenteranno costantemente nei prossimi anni. “C’è pochissimo aumento del volume o dell’aumento della domanda che può essere creato in Cina in un breve periodo di tempo”, ha detto Chen. “Per le aziende di condizionatori d’aria ed elettrodomestici, dove possono ottenere maggiori entrate, è all’estero”.

Miniso ha aperto il suo primo flagship store a SoHo, New York City, nel febbraio 2022. Minnesota

Allo stesso modo, Ye di Miniso ha affermato che la sua strategia negli Stati Uniti combina la rete della catena di approvvigionamento dell’azienda in Cina con il lavoro dei designer a New York, in modo che i prodotti possano passare dai design agli scaffali dei negozi in circa tre mesi. Yi ha affermato che questo processo potrebbe richiedere sei mesi o addirittura un anno se l’azienda di design avesse bisogno di trovare le proprie fabbriche. “Al di fuori, ciò che ci manca ora sono idee di design adatte alla gente del posto”, ha detto. Ha detto che Miniso prevede di aprire un centro di sviluppo prodotti in Nord America entro la fine dell’anno e sta cercando uno spazio per uffici a New York.

Altre società cinesi hanno fatto pressioni per espandersi all’estero nonostante le restrizioni di viaggio dovute al Covid. Ant Group, la società fintech di Alibaba, ha annunciato lo scorso giugno Ha lanciato una banca all’ingrosso digitale a Singapore dopo aver ottenuto l’approvazione dalla Monetary Authority di Singapore. Sempre a giugno, una società di gioco quotata a Hong Kong Bob Mart Ha testato le acque degli Stati Uniti aprendo il suo primo sito temporaneo vicino a Los Angeles. L’azienda vende set di personaggi giocattolo da collezione – in scatole non contrassegnate. Ciò significa che il cliente può ottenere un nuovo gioco da aggiungere a una raccolta, o lo stesso che il cliente ha già acquistato. Come Miniso, i negozi Pop Mart stanno diventando popolari nei centri commerciali cinesi. C’è anche un negozio Pop Mart all’Universal Beijing Resort.

Resta da vedere se la recente crescita esterna continuerà per queste società cinesi. Per ragioni commerciali o geopolitiche, molte aziende cinesi non hanno avuto successo all’estero. Prendi, ad esempio, l’incapacità di ZTE di espandere il proprio business di smartphone in America dopo le sanzioni statunitensi. Sono diventate aziende di grande successo come la società di cortometraggi TikTok, di proprietà della ByteDance con sede a Pechino La pressione del governo degli Stati Uniti sui problemi di sicurezza dei dati.

Leggi di più sulla Cina da CNBC Pro