Le azioni statunitensi aprono al ribasso mentre i trader si preparano alla volatilità durante la scadenza mensile delle opzioni

Le azioni statunitensi sono state scambiate in ribasso venerdì con oltre $ 2 trilioni di opzioni relative alle azioni in scadenza, mentre gli investitori hanno digerito commenti più aggressivi dalla Federal Reserve.

Dow Jones Industrial Average DJIA,

-0,85%

È sceso di 265 punti, o dello 0,8%, a 33.729 punti.

Indice S&P 500 SPX,

-1,32%

È sceso di 48 punti, o dell’1,1%, a 4.234.

L’indice Nasdaq Composite è sceso di 223 punti, o dell’1,7%, a 12.743 punti.