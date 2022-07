Le forze di pace delle Nazioni Unite aprono il fuoco nella Repubblica Democratica del Congo, provocando numerose vittime | Notizie delle Nazioni Unite

Le Nazioni Unite hanno affermato che un numero imprecisato di persone è stato ucciso e molte altre sono state ferite dopo che le forze di pace delle Nazioni Unite hanno aperto il fuoco su un posto di frontiera nella Repubblica Democratica del Congo orientale.

Un video dell’incidente, diventato virale sui social media, mostrava uomini – almeno uno in uniforme della polizia e l’altro in uniforme dell’esercito – che avanzavano verso il convoglio delle Nazioni Unite disperso dietro una barriera chiusa a Kasindi. La città si trova nella regione di Beni, nella Repubblica Democratica del Congo orientale, al confine con l’Uganda.

Dopo uno scambio verbale, le forze di pace sembravano sparare prima che il cancello fosse aperto, e hanno continuato a guidare e hanno continuato a sparare mentre le persone si disperdevano o si nascondevano.

“Durante questo incidente, i soldati della MONUSCO Force Intervention Brigade di ritorno dal congedo hanno aperto il fuoco contro un posto di frontiera per ragioni inspiegabili e si sono fatti strada con la forza”, ha affermato domenica la missione delle Nazioni Unite a Kasindi.

Questo grave incidente ha causato la morte e gravi lesioni.

Il Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite nella Repubblica Democratica del Congo, Bento Keita, ha affermato che è stata avviata un’indagine e che i sospetti responsabili sono stati arrestati.

“Di fronte a questo comportamento indicibile e irresponsabile, gli autori della sparatoria sono stati identificati e arrestati in attesa dei risultati delle indagini, già avviate in collaborazione con le autorità congolesi”, ha affermato.

Ha aggiunto che sono stati presi contatti con il paese di origine dei soldati in modo che le procedure legali possano essere avviate con urgenza. Non hai menzionato il nome del paese.

Nel frattempo, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres si è detto “indignato” per l’incidente e ha chiesto “responsabilità”. Una dichiarazione delle Nazioni Unite ha affermato che Guterres era “triste e sconvolto” quando ha appreso della sparatoria da parte di membri dell’unità di mantenimento della pace.

“Otto persone, inclusi due poliziotti che stavano lavorando al posto di blocco, sono rimaste gravemente ferite” nell’incidente, ha detto in precedenza Barthelemy Kambale Siva, rappresentante del governatore del Nord Kivu a Kasindi.

In un’intervista all’Agence France-Presse, Seifa non ha menzionato il motivo per impedire al convoglio delle Nazioni Unite di attraversare la barriera.

Ci sono più di 120 gruppi armati che operano nell’instabile Repubblica Democratica del Congo orientale. Le Nazioni Unite hanno inviato per la prima volta una missione di monitoraggio nella regione nel 1999.

Nel 2010 la missione di mantenimento della pace è diventata MONUSCO – Missione di stabilizzazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica Democratica del Congo – con il mandato di condurre operazioni offensive.

Secondo le Nazioni Unite, tra loro ci sarebbero stati 230 morti.

La scorsa settimana si sono svolte sanguinose manifestazioni per chiedere la partenza delle Nazioni Unite in diverse città della Repubblica Democratica del Congo orientale.

19 persone sono state uccise, tra cui tre forze di pace.

La rabbia è stata alimentata dalla percezione che la Missione di stabilizzazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica Democratica del Congo non stia facendo abbastanza per fermare gli attacchi dei gruppi armati.

Ha affermato che il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per le operazioni di pace Jean-Pierre Lacroix si è recato sabato nel Paese dell’Africa centrale “per parlare con le autorità congolesi”.

“[They would] Studiare i modi in cui possiamo evitare il ripetersi di questi tragici incidenti e, soprattutto, lavorare meglio insieme per raggiungere i nostri obiettivi”, ha affermato.

“Ci auguriamo che le condizioni siano soddisfatte, in particolare il ritorno dell’autorità statale, in modo che la Missione di stabilizzazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica Democratica del Congo possa completare la sua missione il prima possibile – e lasciare il posto ad altre forme di sostegno.”