Bungie sta disabilitando la chat di testo di Destiny 2 a causa di un enorme exploit

Sembra che i giocatori di Destiny 2 avranno opzioni limitate in termini di comunicazioni per ora, poiché lo sviluppatore Bungie ha brevemente staccato la spina alla chat di testo a causa di un bug che interrompe il gioco. L’operatore segnala che l’errore è causato dall’invio di una copia particolare (una lunga stringa di testo copiato e incollato) tramite il canale whisper. I giocatori che ricevono questo messaggio vengono espulsi dal gioco, a quel punto riceveranno un messaggio di errore che dice: “Impossibile connettersi ai server di Destiny 2. Controlla la configurazione della tua rete e riprova”.

Questo bug è apparso tanto tempo fa quanto ieri e in quel momento molti giocatori stavano prendendo in mano la propria protezione. Molti giocatori hanno consigliato di chiudere manualmente i canali Whisper ed evitare qualsiasi area con chat locali o di gruppo per proteggersi da messaggi dannosi. Alcuni giocatori lascerebbero persino i loro clan se sospettassero che altri membri del clan potrebbero usare intenzionalmente questi exploit.

Poco dopo la diffusione dei rapporti, Bungie ha chiesto di chiudere i canali di testo per lavorare su una soluzione a lungo termine, annunciando tramite Twitter che stavano prendendo provvedimenti su tutte le piattaforme per ulteriori indagini. A questo punto, non è chiaro quanto tempo ci vorrà per mettere in ordine la patch necessaria, anche se Bungie sta chiedendo ai giocatori di rimanere aggiornati con gli aggiornamenti ed è sicuro che ne uscirà uno il prima possibile.

Abbiamo temporaneamente disabilitato la chat di testo su tutte le piattaforme in Destiny 2 mentre stiamo indagando su un problema che causa errori Weasel. Resta sintonizzato per gli aggiornamenti. https://t.co/OCf41kjgrP – Aiuto Bungie (@BungieHelp) 30 luglio 2022

Questo exploit arriva sulla scia di un altro problema di sicurezza di Destiny 2, in cui Bungie è stato scoperto Lo streamer ha citato in giudizio MiffysWorld Dopo ripetuti casi di frode, molestie e minacce che hanno indotto l’operatore a passare attraverso almeno 13 account alternativi.