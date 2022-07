“La pressione inizia”

Jack Paolo Dice che sapeva che sarebbe successo dal salto.

Secondo gli annunci più preziosi, Hasim Rahman Jr Promozione, commissione e Paul hanno imbrogliato il suo peso. Dopo che Rahman Jr. ha chiesto di spostare l’incontro da cruiserweight (200 libbre) a un peso contrattuale di 215 libbre, la promozione ha annullato l’incontro e l’intero evento previsto per il 6 agosto al Madison Square Garden di New York.

Mentre Paul inizialmente ha rilasciato un breve commento scritto, è andato più in profondità in un paio di video caricati sui social media. I video sono serviti come spiegazione in due parti di ciò che è accaduto e del motivo per cui l’evento è stato infine annullato.

“È un altro caso in cui un pugile professionista, come Tommy Fury, ha paura di combattermi”, ha detto Paul. “È chiaro come il giorno che questi ragazzi non sono in grado di lavorare e cercano qualsiasi scusa per sottrarre più soldi da questo evento e costringerci a fare le cose. Dal salto, sapevo nel profondo del mio cuore che questo ragazzo non voleva essere lì con me. È chiaro come il giorno.

Paul ha fatto eco a gran parte del comunicato stampa iniziale per la sua promozione, ha affermato l’annuncio più prestigioso. Ha detto che Rahman Jr. non ha mai voluto ingrassare, ma quando è arrivata la pressione, l’ha usata come scusa per tirarsi indietro.

“È il giorno di paga più grande della sua vita 10 volte e ci sta inciampando”, ha detto Paul. “Perché? Perché sa che verrà messo fuori combattimento da me. La pressione è alta. Succede proprio a tutti questi ragazzi. Stessa possibilità di Tommy Fury. Sono malato”.

Paul ha concluso scusandosi con il resto dei combattenti programmati per competere sulla carta, in particolare Amanda Serrano e Ashton Sylve.

Puoi leggere la trascrizione della spiegazione completa di Paul di seguito: