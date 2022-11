Le offerte del Black Friday di Walmart vanno ancora bene

Le offerte del Black Friday di Walmart sono andate forte dallo scorso lunedì e sono state enormi (puoi vedere Tutte le offerte qui). Nonostante manchi una settimana, le offerte del Black Friday di Walmart vanno ancora alla grande, anche se ci avviciniamo al Cyber ​​Monday. Walmart ha avuto prezzi bassissimi per articoli come gli ultimi videogiochi e prodotti Apple. Si spera che alla vigilia di questo Cyber ​​Monday vedremo altre offerte online, ma ciò che è ancora disponibile è davvero fantastico.

TL; DR – Le migliori offerte del Black Friday di Walmart sono ancora valide

Queste sono le offerte più vendute attualmente disponibili. Manterremo questo elenco aggiornato man mano che gli articoli si esauriscono e li sostituiamo con nuovi, quindi controlla anche più tardi. Come puoi vedere chiaramente, ci sono ancora molte offerte del Black Friday in corso su Walmart.

Offerta del Black Friday per iPhone 14

Venerdì nero iPhone 14 Affare Ottieni una carta regalo da $ 300 con l’attivazione. Vediamo su Walmart

Walmart offre le migliori offerte per iPhone del Black Friday che abbiamo visto finora. Dai un’occhiata alla nostra recensione di iPhone 14 Pro per vedere cosa pensa il nostro critico tecnico del processore veloce, della fotocamera migliorata e di altre nuove funzionalità.

Offerte del black friday per videogiochi su walmart

PS5 entra ed esaurisce

Questo pacchetto PS5 è stato disponibile ed esaurito tutto il giorno. Se hai bisogno di una PS5, per te o per un fortunato destinatario di un regalo, prendila se la vedi in stock. Se non lo trovi in ​​magazzino, ricontrolla più tardi e potresti essere fortunato. Dai un’occhiata alla nostra guida all’acquisto della PS5 durante il Black Friday per maggiori informazioni se Walmart finisce per esaurirsi.

Pacchetto Black Friday per Nintendo Switch

Ogni anno, Nintendo riporta l’eccellente bundle del Black Friday per Nintendo Switch e quest’anno non fa eccezione. Il bundle contiene Nintendo Switch, una copia digitale di Mario Kart 8 Deluxe e tre mesi di Nintendo Switch Online.

Offerte del Black Friday per Xbox Series S

Serie Xbox S L’unica differenza tra Xbox Series S e il normale è la confezione (a tema festivo) in cui entra. Vediamo su Walmart

La maggior parte dei principali rivenditori ha questa speciale Xbox Series S in una confezione natalizia, in vendita questo Black Friday per $ 50 di sconto sull’edizione standard. Sia Walmart che Amazzonia Acquistalo in stock per meno di $ 10 Quello. Consulta le nostre guide alle prime offerte per PS5, offerte per Nintendo Switch e vendite del Black Friday per Xbox per ulteriori informazioni.

Meta quest 2 affare del black friday

L’accordo ufficiale del Black Friday di Meta Quest 2 è ora disponibile. Ottieni un auricolare per realtà virtuale wireless, oltre a download gratuiti di Resident Evil 4 e Beat Saber, per $ 349 per il modello da 128 GB o $ 429 per il modello da 256 GB. Questo è stato uno degli articoli del Black Friday più popolari finora quest’anno per il nostro pubblico.

Offerte del Black Friday per videogiochi

Walmart è diventato aggressivo nel tagliare i prezzi dei suoi videogiochi appena rilasciati, molti dei quali sono ora esauriti. Tuttavia, puoi ancora ottenere Modern Warfare 2 per $ 55, che è l’affare migliore che potresti trovare quest’anno. Ho creato l’elenco sopra per riflettere ciò che è ancora disponibile, ma dai un’occhiata al nostro articolo principale sulle offerte di videogiochi del Black Friday per vedere quali offerte hanno ancora in magazzino altri rivenditori.

Offerte di accessori per videogiochi

Il Black Friday è un ottimo momento per ottenere console extra, poiché entrambe le console Xbox e PS5 sono in vendita ai prezzi più bassi di sempre. Può anche essere conservato mentre è in vendita. Questo è un fantastico auricolare Turtle Beach e una sedia da gioco versatile.

Offerte di elettronica del Black Friday su Walmart

Una varietà di elettronica è in vendita durante il Black Friday, incluso un affare ridicolmente killer sull’Apple Watch SE. Puoi anche risparmiare su AirPods, laptop e monitor da gioco e altro ancora. Inoltre, queste sono le migliori offerte sul nuovo iPhone che abbiamo visto ovunque.

Offerte di giocattoli del Black Friday su Walmart

Con le vacanze alle porte, vorrai sicuramente ricevere dei regali per i bambini della tua vita. Potrebbe anche risparmiare denaro mentre lo fai.

Offerte per il black friday di articoli per la casa su walmart

Cucciolo amichevole! Shark AI robot aspirapolvere e lavapavimenti con lidar e smart disegno mappe Vediamo su Walmart

Il Black Friday è il momento migliore per acquistare articoli per la casa popolari come lenzuola e pulitori robotizzati. Walmart ha alcuni fantastici modelli a prezzi bassissimi in questo momento.

Offerte di cucina del black friday su walmart

Se stai cercando un nuovo set di coltelli da cucina o un piccolo elettrodomestico come una friggitrice ad aria, ora è il momento di acquistare. Questi prezzi tendono ad essere i migliori prezzi che troverai tutto l’anno.

Cos’è Wal-Mart +?

Walmart+ appartenenza Iscriviti a un abbonamento Walmart+ per l’accesso immediato alle offerte del Black Friday di Walmart, oltre all’accesso a PS5 e Xbox Series X. Vediamo su Walmart

I membri di Walmart+ hanno avuto accesso anticipato agli eventi Deals for Days, ma ora sono disponibili per tutti. Tuttavia, puoi ancora Iscriviti a Walmart+ qui.

Un abbonamento Walmart+ ti offre la consegna gratuita di generi alimentari e altri articoli dai tuoi negozi Walmart locali. Ti offre la spedizione gratuita senza acquisto minimo su molti articoli sul sito web di Walmart. Ti dà anche accesso al servizio di streaming Paramount+. È un buon affare se acquisti regolarmente da Walmart.

Queste sono solo alcune delle offerte che puoi trovare in questo momento. Per ulteriori informazioni, assicurati di controllare i nostri articoli su articoli come le offerte TV del Black Friday e sui rivenditori come la vendita del Black Friday di Best Buy.

Xbox Series X è esaurito

Allo stesso modo, la Xbox Series X era disponibile per la maggior parte della settimana del Black Friday e ora è esaurita. È molto positivo che tornerà presto disponibile. In tal caso, aggiorneremo questa sezione qui.

Offerte TV del Black Friday su Walmart

Sfortunatamente, tutte le offerte TV ufficiali del Black Friday di Walmart online sono esaurite. (Gli articoli sopra sono articoli in vendita regolari diversi dal Black Friday.) Puoi imbatterti in un negozio fisico per vedere se sono ancora disponibili o andare al nostro articolo sulle offerte TV del Black Friday per vedere quali altri articoli online i rivenditori hanno stock. È del tutto possibile che Walmart acquisisca più azioni il Cyber ​​​​Monday. Aggiorneremo questa sezione se saranno disponibili anche nuove offerte.

