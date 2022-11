Sabato gli elettori in Georgia si sono recati alle urne per il Senato

Cartersville, GA. – Sabato gli elettori della Georgia sono accorsi alle urne per votare al ballottaggio del Senato, dove sfiderà il senatore Rafael G. Una causa intentata da Warnock (D) ha utilizzato un giorno in più di voto. Seduto contro il repubblicano Herschel Walker. In più di due dozzine di distretti in tutto lo stato, migliaia di elettori di entrambi i partiti sono usciti per votare, con alcuni che hanno atteso per ore in lunghe file in tutto il collegio elettorale per avere la possibilità di andare alla seconda fase delle votazioni il 6 dicembre.

Almeno 70.000 persone hanno votato sabato, ha detto l’ufficio del Segretario di Stato. 79.682 persone hanno votato il primo sabato di voto anticipato per le elezioni generali, più del doppio rispetto al 2018. Le votazioni anticipate continueranno fino a venerdì.

Tra coloro che hanno beneficiato del voto del sabato c’erano studenti universitari che sono tornati a casa per il Ringraziamento, agenti di polizia e operatori delle ambulanze, quelli con orari di lavoro intensi, elettori per tutta la vita, quelli che votano sempre il primo giorno di ammissione e pensionati che vogliono una fuga. Da ospiti in vacanza.

“Abbiamo un’intera casa di compagnia. Mi ha dato una buona ragione per uscire per un po’”, ha detto Bill Chappell, un sostenitore di Walker della contea di Bartow, che ha detto che di solito vota in anticipo.

Chappell ha affermato di ritenere che il voto di sabato favorisca Walker rispetto a Warnock, con conseguente apertura delle urne qui un giorno prima del previsto dai funzionari delle elezioni statali. I democratici hanno promosso l’opzione nell’ultima settimana, organizzandosi pesantemente attorno al voto anticipato di sabato Più dei repubblicani.

I sondaggi si sono svolti sabato in un totale di 27 distretti, offrendo maggiori opportunità agli elettori che erano impegnati durante la settimana. I distretti partecipanti, che includono le principali aree metropolitane dello stato e molti distretti rurali, hanno assicurato a più della metà della popolazione dello stato la possibilità di votare sabato.

Sebbene Warnock abbia ottenuto circa 35.000 voti su Walker nelle elezioni generali dell’8 novembre, non ha raggiunto la soglia del 50% per una vittoria assoluta, innescando un ballottaggio e prolungando una delle corse al Senato più costose a metà mandato. In un sondaggio pubblicato la scorsa settimana da AARP, Warnock ha portato Walker dal 51% al 47%, con un margine di errore di 4,4 punti percentuali.

Warnock, che ha vinto un ballottaggio speciale nel gennaio 2021, cerca un mandato completo di sei anni. Se vincerà il 6 dicembre, i Democratici terranno 51 seggi al Senato. READ Vicky White e Casey White Search: le autorità sono ancora all'oscuro di dove si trovi il prigioniero scomparso dell'Alabama ed ex funzionario riformista.

Inizialmente, il segretario di stato della Georgia ha detto che le contee sarebbero state autorizzate a votare sabato, ma il voto di sabato è stato vietato in base alla nuova scadenza abbreviata dopo aver deciso che una sezione del codice elettorale della Georgia proibisce di votare due giorni dopo le vacanze. Obbligato dalla nuova legge.

I democratici, guidati dalla campagna di Warnock, hanno citato in giudizio lo stato, sostenendo che le politiche in questione non si applicavano al ballottaggio. Un giudice della contea di Fulton si è schierato con Warnock, il Partito democratico statale e il Comitato per la campagna senatoriale democratica nel caso. Il procuratore generale repubblicano dello stato e i partiti repubblicani statali e nazionali hanno perso i loro appelli nei tribunali statali.

In un’e-mail di raccolta fondi, la campagna di Walker ha detto ai sostenitori che la decisione di consentire il voto di sabato è stata “come uscire dopo l’intervallo e apprendere che gli arbitri hanno cambiato il resto delle regole del gioco”.

Successivamente, spettava ai distretti decidere se tenere le urne sabato. Il consiglio elettorale ha deciso di farlo in un seggio elettorale a Cartersville, nella contea di Bartow, a nord-ovest di Atlanta. Walker ha vinto la contea di 50 punti all’inizio di questo mese.

Peggy Brown, un membro democratico del consiglio elettorale di Bartow, ha detto che due democratici nel consiglio a cinque seggi hanno spinto per un voto indipendente sabato, mentre due repubblicani nel consiglio hanno votato contro.

“Non pensano che valga la pena di farlo e non ci sarà una buona affluenza alle urne, ma penso che dimostreremo che si sbagliano”, ha detto Brown di una linea costante di elettori – repubblicani e democratici – circondati attraverso le urne al palazzo comunale.

Brown ha detto che un giorno in più di votazioni sarebbe costato $ 1.100 e all’inizio non era chiaro se avrebbero avuto abbastanza lavoratori, compresi i viaggi per le vacanze e le persone per intrattenere gli ospiti fuori città.

Tutte le contee della Georgia sono tenute dalla legge elettorale statale del 2021 a votare in anticipo nei giorni feriali prima del ballottaggio dalle 9:00 alle 17:00. Diverse contee, comprese molte delle contee più popolose dello stato, avevano programmato di tenere le votazioni domenicali durante il fine settimana, prima che iniziassero le votazioni anticipate, e hanno approvato politiche di stimolo per finanziare le votazioni del sabato se fosse stato ritenuto legale. READ Dopo la sconfitta nel Wyoming, Cheney si prepara a una lunga battaglia contro Trump e il suo futuro politico

Il dibattito pubblico e le azioni legali relative al voto di sabato sono le ultime di fila sulle leggi elettorali dello stato, che sono state sostituite da una controversa legge sul voto del 2021 che ha influenzato in modo significativo le politiche relative alle votazioni per corrispondenza, alle elezioni di ballottaggio, al voto anticipato e alle politiche di amministrazione elettorale. Le elezioni di medio termine del 2022 sono il primo test dell’Election Integrity Act, noto anche come SB 202. Il modo in cui la legge interagisce con altre parti del codice elettorale della Georgia ha creato confusione da quando la legge è entrata in vigore.

Alcuni elettori hanno affermato di non voler correre rischi aspettando fino al giorno delle elezioni per votare.

“Se ci sono difetti o qualcosa del genere quel giorno, sei tipo, sai, fottuto”, ha detto Douglas Edwards, un dentista di Cartersville che supporta Warnock. “Se c’è qualcosa oggi, possiamo sempre tornare martedì.”

Molti studenti hanno citato votazioni per assente e preoccupazioni sull’essere a casa il giorno del Ringraziamento votando sabato.

“Attualmente sto facendo uno stage fuori dallo stato e non ho ottenuto il mio voto per assente per votare a metà mandato, cosa di cui sono davvero arrabbiata”, ha detto la studentessa senior Katie Poe. “Sono in città per le vacanze e votare questo sabato è l’unica possibilità che ho di votare di persona e votare in modo affidabile”.

“Ho affrontato molti problemi in passato perché non mi sono presentato al voto. È un po’ deprimente poter votare solo quando sono qui perché è molto importante per me”, ha aggiunto.

“Sono uno studente universitario a scuola a Boston, e questa è la mia unica possibilità di votare di persona. Quindi sono dovuto uscire e votare, ed è stata una lunga fila, ma abbiamo aspettato il più a lungo possibile”, ha detto Kathryn McBride, una studentessa universitaria della contea di Cobb.

McBride ha detto di aver votato per assente alle elezioni generali all’inizio del mese, ma ha dovuto aspettare due o tre settimane per il suo voto ed era preoccupata che non sarebbe arrivato in tempo per le elezioni generali. Quindi, ha deciso di votare di persona sabato al seggio elettorale del consiglio elettorale e di registrazione della contea di Cobb a Marietta.

Kavita Kar, una studentessa del primo anno alla Stanford University e una studentessa di Marietta che vota nello stesso luogo, ha citato i timori di non votare. READ Alabama vs. Cincinnati Score, Cotton Bowl Takeaways: Tight Roll Sixth College Football Playoff Title Game

“Tornerò al college domani”, ha detto Garr della decisione di sabato di votare. “Per le ultime elezioni, molti dei miei amici della contea di Cobb non hanno ricevuto le schede in tempo”.

Diverse centinaia di elettori si sono messi in fila per votare al Cobb’s sabato pomeriggio, aspettando circa due ore per votare. Warnock ha battuto la contea di Cobb di 16 punti.

Sebbene sia un’iniziativa guidata dai democratici, sia i repubblicani che i democratici hanno elogiato il voto di sabato per aver reso più facile votare su posti di lavoro e programmi di viaggio.

“È difficile entrare nella settimana in cui muovi terra”, ha detto Kevin Tomlin, un operatore di attrezzature pesanti e repubblicano della contea di Bartow.

“Con il mio programma, votiamo sempre in anticipo”, ha detto Bill Stahl, un agente di polizia di Taylorsville che sostiene Walker. “Dà a tutti l’opportunità di uscire. Non aiuterà una festa in particolare.

“Lavoro per una compagnia di ambulanze, lavoro 12 ore al giorno e questa elezione è molto importante”, ha detto Delores Flanagan, sostenitrice di Warnock. “Quindi sapevo che volevo votare alla prima occasione”.

“Di solito voto no. Ma l’ultima volta che ho provato a farlo, ci è voluta un’eternità per ottenere effettivamente il voto, ed ero preoccupato di non poter votare “, ha detto Flanagan della sua disponibilità ad aspettare due ore. Allineati per votare nella contea di Cobb.

Sandy Griffin, un sostenitore di Walker dall’Aragona, ha osservato che sarebbe “strano” per ogni contea decidere se votare in anticipo. Quindi era difficile tenere traccia di quando il nostro sarebbe stato aperto”, ha detto.

Griffin ha detto che lei e suo marito avevano programmato il viaggio prima che fosse convocato il ballottaggio, quindi hanno accolto con favore la possibilità di votare sabato. “Stiamo lasciando la città e oggi abbiamo dovuto votare sul voto anticipato, e sono contento che finalmente l’abbiano aperto”.

Tuttavia, Griffin, un repubblicano, ha detto che teme che il giorno in più aiuterà i democratici.

“Temo che accadrà. È una paura, e anche domenica, perché possono portare in autobus le persone della chiesa”, ha detto.

Gli elettori che hanno parlato con il Washington Post hanno affermato di essere abituati alle lunghe file e di voler votare di nuovo per le elezioni, un’altra opportunità di votare sabato per prendere parte all’infinita stagione elettorale.

“Lo faremo ancora e ancora”, ha detto Robert Schoffer, un sostenitore di Warnock di Kennesaw. “Ancora.”