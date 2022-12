Le petroliere fanno la fila fuori dalla Turchia mentre entra in vigore il limite massimo del prezzo del greggio russo – Financial Times

(Reuters) – Le petroliere hanno formato un ingorgo al largo della costa turca nel primo giorno di un limite ai prezzi del greggio russo imposto dall’Occidente sul greggio russo, secondo quanto riferito lunedì dal Financial Times, con Ankara che insiste per una nuova prova di assicurazione per tutti vasi.

Il rapporto, citando broker marittimi, commercianti di petrolio e servizi di localizzazione satellitare, afferma che circa 19 petroliere di greggio erano in attesa di attraversare le acque turche lunedì.

Questa settimana è entrato in vigore il tetto massimo di 60 dollari al barile imposto dalle nazioni del Gruppo dei Sette, dall’Australia e da 27 paesi dell’Unione Europea sul greggio russo trasportato via mare, l’ultima misura occidentale per punire Mosca per la sua invasione dell’Ucraina.

L’accordo consente la spedizione di petrolio russo verso paesi esteri utilizzando petroliere dei paesi del Gruppo dei Sette, Stati membri dell’Unione Europea, compagnie assicurative e istituti di credito solo se la spedizione viene acquistata al tetto o sotto il tetto.

La Russia ha dichiarato lunedì che un limite ai prezzi del petrolio da parte dell’Occidente destabilizzerebbe i mercati energetici globali, ma non influirebbe sulla sua capacità di mantenere quella che chiama la sua “operazione militare speciale” in Ucraina.

Secondo il rapporto del Financial Times, quattro dirigenti dell’industria petrolifera hanno affermato che la Turchia aveva richiesto una nuova prova della copertura assicurativa completa per tutte le navi che navigano nel suo stretto alla luce delle misure.

Il ministero turco dei Trasporti e delle Infrastrutture non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento di Reuters.

Le navi avevano gettato l’ancora vicino al Bosforo e ai Dardanelli, i due stretti che collegano i porti russi del Mar Nero ai mercati internazionali.

Il rapporto citava un broker marittimo, che ha chiesto di non essere nominato, che avrebbe affermato che la prima nave cisterna è arrivata il 29 novembre e da allora è in attesa.

