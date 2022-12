EA ha creato il Signore degli Anelli per PS2 con il motore da golf Tiger Woods

immagine : EA/Kotaku

Fare videogiochi è molto difficile. Possono essere necessari anni di lavoro per caricare anche un piccolo gioco. Un aspetto che può richiedere una quantità particolarmente elevata di tempo e risorse è la creazione di un motore personalizzato, motivo per cui molti sviluppatori utilizzano Unreal Engine, Unity o un altro motore preesistente per accelerare il processo di sviluppo. Questo è molto comune, ma recentemente un esempio davvero selvaggio dai giorni di PlayStation 2 è venuto fuori in un’intervista con Glen Schofield, il nuovo gestore del sito. Protocollo Callisto.

nei giorni scorsi, Protocollo Callisto È stato rilasciato con… recensioni contrastanti, diciamo (la nostra stessa Ashley Bardhan ha adorato quanto fosse ambizioso, nonostante alcuni fastidiosi picchi di difficoltà). Comunque, per aiutare a fare pubblicità al nuovo gioco horror, direttore Glenn Scofield Si trattava di fare interviste e simili. E due settimane fa ha fatto un video con Cablato Ha risposto a tweet casuali sullo sviluppo del gioco. È qui che ha rivelato una divertente curiosità sulla popolarità Signore degli Anelli Il gioco su cui ha lavorato alla EA.

in Il Cablato videoScofield (che in precedenza ha lavorato presso spazio morto E il Call of Duty) risponde alla domanda sul perché gli sviluppatori non creino più i propri motori e utilizzino invece la tecnologia preesistente. Il regista spiega che farlo oggi è troppo costoso e richiede molto tempo, e che è sempre meglio prendere un vecchio motore e riutilizzarlo, come ha fatto in EA.

Vedi, quando era un produttore nel 2003 autorizzato a picchiarli Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re, il suo team ha trascorso un anno a lavorare su un nuovo motore di gioco. Ma le cose stavano andando lentamente e il gioco aveva una scadenza difficile. Quindi ha esaminato i vari altri motori che EA utilizzava per i propri giochi in quel momento per trovare una tecnologia da riutilizzare. Stranamente, è giunto alla conclusione che il più recente Legno di tigre La Golf ha il motore perfetto.

“Signore degli Anelli Gira intorno a grandi aree e poi una specie di castello alla fine o qualcosa del genere, castello. Cos’è questo? Legno di tigre! Schofield ha spiegato: “Lunghe aree, e alla fine dove vai a prendere il cibo, è dove finisci. E così abbiamo preso Legno di tigre motore e trasformarlo in un Signore degli Anelli motore.”

Ora, questo è abbastanza divertente e interessante di per sé. Ma un ultimo pezzo è apparso oggi su Twitter. si scopre, Secondo un ex sviluppatore EAche sono state modificate Signore degli Anelli Il codice degli effetti visivi è stato successivamente riutilizzato su PSP Legno di tigre Un gioco per creare sbuffi di fumo durante l’impatto con la palla.

Apparentemente un’icona PSP Legno di tigre Il gioco contiene anche riferimenti a Gandalf e altri SdA anche i personaggi. Come sempre, lo sviluppo del gioco è caotico e infinitamente affascinante.