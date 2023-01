iPhone 15 Ultra potrebbe avere capacità di imaging e prestazioni migliori rispetto a Pro, rivela il codice iOS 17

La storia originale continua di seguito.

Sono emersi ulteriori presunti dettagli in merito Serie iPhone 15 E la prossima versione del sistema operativo per smartphone di Apple, iOS 17

iOS 16 lo è stato rilascio passeggino , con gli utenti che segnalano ancora innumerevoli problemi. È un enorme aggiornamento e ha introdotto molte nuove funzionalità e modifiche visive. All’inizio di questo mese, il giornalista veterano Mark Gurman ha affermato che iOS 17, nome in codice Dawn, potrebbe non avere molte nuove funzionalità.

consiglio perdite , che ha una storia mista, afferma che iOS 17 si concentrerà su stabilità ed efficienza. Apple può anche apportare modifiche alle app Mail, Fitness, Wallet, Home e Trova le mie app. Il sistema operativo potrebbe anche includere una nuova app per le cuffie AR/VR.

I frammenti di codice spesso rivelano accuratamente informazioni sui widget non rilasciati e LeaksApplePro afferma che il codice iOS 17 ha rivelato informazioni sulla quindicesima riga. Secondo le loro fonti, iOS 17 supporterà sei modelli di iPhone con Isola Dinamica . L’iPhone 14 Pro e il Pro Max sono al momento gli unici modelli di smartphone Apple con questo ritaglio e la medusa è trapelata oggi con voci secondo cui tutti i modelli di iPhone 15 presenteranno Dynamic Island.

Il codice iOS 17 sembra anche confermare che la gamma 2023 abbandonerà la tecnologia Lightning per la porta USB-C e conferma le voci precedenti che sostenevano i modelli standard, l’iPhone 15 da 6,1 pollici e l’iPhone 15 Plus da 6,7 ​​pollici. Supporterà velocità simili al connettore Lightning e i modelli premium, l’iPhone 15 Pro da 6,1 pollici e l’iPhone 15 Ultra da 6,7 ​​pollici, avranno velocità di trasferimento via cavo più elevate.