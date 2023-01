La NASA sta testando con successo un nuovo motore per l’esplorazione dello spazio profondo

La NASA ha annunciato che i suoi ingegneri avevano sviluppato e testato l’agenzia Il primo motore a razzo a detonazione rotante su vasta scala (RDRE).

L’agenzia ha affermato che il progetto potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui vengono costruiti i futuri sistemi di propulsione. Il motore a razzo supersonico utilizza la detonazione, il progetto produce più potenza consumando meno carburante rispetto agli attuali sistemi di propulsione.

Ha la capacità di alimentare sia i lander umani che i veicoli interplanetari verso destinazioni nello spazio profondo, come Luna o Marte.

Il motore è stato acceso più di una dozzina di volte durante i test presso il quartier generale dell’Alabama L’area di prova orientale del Marshall Space Flight Center.

La NASA ha affermato che il motore ha raggiunto il suo obiettivo principale dimostrando che il suo hardware potrebbe funzionare per lunghi periodi di tempo resistendo agli ambienti di calore e pressione estremi creati dalle detonazioni. A tutto gas, l’RDRE ha prodotto più di 4.000 libbre di spinta per circa un minuto a una pressione media della camera di 622 psi. Questo è il rapporto di compressione più alto di sempre per questo design.

In particolare, c’è stata anche la performance di successo di Deep Throttle e Internal Ignition.

“Questa dimostrazione di successo avvicina la tecnologia all’utilizzo con i futuri veicoli volanti, consentendo NASA e spazio commerciale Per trasportare più carico utile e massa verso destinazioni nello spazio profondo, una componente chiave per rendere l’esplorazione dello spazio più sostenibile”.

Dato questo recente successo, gli ingegneri stanno conducendo ulteriori lavori per sviluppare una classe RDRE da 10.000 libbre completamente riutilizzabile per determinare i vantaggi prestazionali rispetto ai motori a razzo liquido convenzionali.