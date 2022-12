Le schede grafiche AMD Radeon hanno prestazioni migliori in Windows 11 rispetto a Linux 6.2

Quest’anno ha visto numerosi aggiornamenti Linux da parte di AMD, Intel e NVIDIA per quanto riguarda la copertura delle schede grafiche nei kernel open source o miglioramenti nella potenza di elaborazione, nonché codec video, nuove perdite tecnologiche e altro ancora. . Tuttavia, i test più recenti sono stati condotti dal Linux Hardware Editor and Reviewer del sito web Voronex – Oltre all’imprenditore, ingegnere del software Linux e analista – Michael Larabelle evidenzia le prestazioni di AMD Radeon Gaming in ambienti Windows 11 e Ubuntu Linux.

Windows 11 offre le migliori prestazioni grafiche per le GPU AMD Radeon rispetto a Linux 6.2

Larabel ha utilizzato molti giochi disponibili su sistemi operativi PC e Linux. I giochi sono stati scelti dai titoli che hanno funzionato meglio su Steam Play in Linux rispetto all’esperienza di Windows 11. Nei prossimi giorni, Larabel prevede di sottoporre Intel e NVIDIA a test simili per vedere quale offre le prestazioni migliori, soprattutto all’inizio di un nuovo anno. L’attenzione di oggi è su AMD.

I titoli dei giochi scelti con cura da Larabel sono stati:

L’editor di Phoronix ha anche scelto tre benchmark per i test. Il primo test gestisce meglio Vulkan e OpenGL, mentre il secondo e il terzo test di UNIGINE sono meglio attrezzati per OpenGL.

Ieri abbiamo parlato delle schede grafiche Radeon RX 7900 XTX Stavano attraversando problemi isolati ma crescenti Con aumento della temperatura e perdita di prestazioni a causa di temperature più elevate. Sarà interessante vedere se questo influisce sulle prestazioni. Larabel ha utilizzato GPU AMD Radeon RX 6800 XT e GPU Radeon RX 7900 XTX per questo test.

Il sistema operativo Windows utilizzato per i test è Windows 11 Pro Edition, che si dice sia stato aggiornato con gli attuali driver disponibili. Al contrario, il driver AMD Radeon RX 6800 XT utilizzato è il driver Adrenalin 22.11.2 consigliato da WHQL, mentre AMD Radeon RX 7900 XTDX utilizza Adrenalin 22.12.2. La differenza tra i due driver è che il driver consigliato 22.11.2 offre gli ultimi aggiornamenti per le GPU Navi 2, mentre il driver 22.12.2 offre gli ultimi driver RDNA 3.

Le schede grafiche AMD Radeon offrono le migliori prestazioni della GPU su Windows 11, ma Linux è ancora al secondo posto. (Crediti immagine: Phoronix)

Con Linux, su Ubuntu 22.10, usa Larabel Linux 6.2-rc1 insieme a Mesa 23.0-devel, che offre il miglior supporto per le architetture RDNA 2 e 3. Il processore utilizzato per il test è una CPU Intel i9-13900K con 32 GB di DDR5-6000 gigabyte di memoria su un mobo WIFI ASUS PRIME Z790-P e un disco rigido NVMe P44 PRO da 2 TB di Solidigm.

Hitman 3 ha mostrato guadagni maggiori con Windows 11 Pro e AMD Radeon RX 7900 XTX, mentre AMD Radeon RX 6800 XT ha avuto le stesse prestazioni su Steam Play in Linux e Windows standard (Windows era sette frame al secondo più veloce). Lo stesso vale sia per il frame time che per la risoluzione, con particolare attenzione ai giochi in un ambiente 4K.

Left 4 Dead 2 era l’opposto, con il suo rendering OpenGL che mostrava FPS migliori su entrambe le schede grafiche AMD rispetto a Windows 11 Pro. Tuttavia, Portal 2 è tornato su Windows con entrambe le schede grafiche, ma Linux era una dura concorrenza per l’ultima GPU di AMD. Quake II RTX, soprattutto dopo il ray tracing basato su NVIDIA, era quasi identico su Windows e Linux, con il ray tracing attivato per mostrare la maggior parte delle somiglianze con esso. Linux ha guidato leggermente in entrambi i test delle schede grafiche in-game per il driver di ray tracing RADV, il che mostra quanto lavoro è stato dedicato alla compatibilità e alle prestazioni dei driver nell’ultimo anno. Ma, ancora una volta, nei nostri test di risoluzione 4K, Windows 11 Pro ha superato Ubuntu. Strange Brigade ha anche preferito Windows 11 Pro rispetto a Ubuntu Linux e X-Plane 12.

I benchmark GravityMark 1.72 hanno consentito alla grafica di Ubuntu Linux di superare Windows 11 Pro per la maggior parte del tempo, grazie al driver RadeonSI Gallium3D e al supporto Vulkan, comprese le impostazioni di risoluzione 4K. Larabel nota che lo standard UNIGINE Heaven sta lentamente diventando obsoleto ma rimane relativamente fedele allo standard OpenGL originale. Windows 11 ha mostrato il massimo miglioramento nei test benchmark Heaven, ma ha ribaltato i benchmark Superposition, guadagnando solo un leggero vantaggio su Windows.

Accanto a Editor Phoronix ci saranno Intel Arc Graphics e le ultime GPU RTX 40 di NVIDIA nei prossimi giorni. Puoi controllare tutti i suoi punteggi di riferimento Sito web ForonixPuoi dare un’occhiata agli altri suoi progetti sul suo sito web di portfolio professionale, MichaelLarabel.com.

Fonti di notizie: VoronexE il Norme UNIGINE