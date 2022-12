Le speranze del draft dei Chicago Bears hanno appena ricevuto un altro grande impulso

il Orsi di Chicago A due partite dal conoscere il destino della NFL 2023. Se perdono contro Detroit e Minnesota, sono almeno al secondo posto assoluto con una possibilità all’inizio. Se ne vincono uno, scendono al quarto e settimo se vincono entrambi. Molti fan hanno già puntato il cuore sui Bears finendo in uno dei primi due posti. Questo significa General Motors Ryan Bowles Devi fare quello che i Bears non hanno fatto al primo round dal 2003: scambiare un ribasso. Ha senso. Sono una squadra di ricostruzione. Hanno più buchi nel loro elenco di quanti ne possano riempire le scelte al draft. Più colpi equivalgono a più possibilità di ottenere giovani stalloni.

La parte difficile è convincere altre squadre a farsi avanti. Per fare questo, gli orsi hanno bisogno di un’esca. Un quarterback deve essere in quasi tutti gli scenari dei primi cinque affari. Le squadre saliranno sempre se pensano di ottenere un futuro quarterback stellare. Perché ciò accada, i giocatori stessi devono contribuire all’hype. I polacchi e gli orsi di rame saranno probabilmente felici ora dopo aver visto lo Sugar Bowl. Il quarterback dell’Alabama Bryce Young ha offerto una prestazione di fine carriera, lanciando cinque touchdown su soli 21 passaggi per schiacciare Kansas State.

Il punto esclamativo di Young fa bene ai Chicago Bears.

È quasi garantito essere tra i primi tre. Nonostante le domande sulla sua taglia, ogni altra parte del suo gioco controlla il petto di un futuro titolare della NFL. Sarebbe fantastico se Houston non lo prendesse per primo assoluto. Ora prova a immaginare se Chicago finisse al primo posto e Houston al secondo. All’improvviso le altre squadre si sono rese conto di avere una possibilità in Young e avrebbero potuto spingere attraverso il naso per prenderlo. I polacchi potrebbero ottenere il riscatto del re da quel punto. Il prossimo passo è ottenere ottime prestazioni altrove.

CJ Stroud è l’altro grande nome da tenere d’occhio. Il quarterback dell’Ohio State affronta la Georgia questo fine settimana. Aumenterà ulteriormente le sue azioni se riuscirà a fare una prestazione solida contro i campioni in carica. Quindi, anche se i Chicago Bears finissero con la scelta n. 2, le squadre sarebbero comunque disposte a intensificare anche i suoi servizi. Questo non include il nativo del Kentucky Will Levis, che potrebbe essere il più talentuoso dei tre. Una buona prestazione nel pool di scouting e nel circuito pro-day probabilmente catapulterà anche lui nella conversazione.

Gli orsi devono fare la loro parte assicurandosi di ottenere uno di quei colpi.