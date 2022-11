Le ultime notizie sulla guerra della Russia contro l’Ucraina: milioni senza riscaldamento ed elettricità

25 novembre (Reuters) – Milioni di ucraini sono rimasti senza riscaldamento o elettricità venerdì dopo i più devastanti attacchi aerei russi sulla rete elettrica, con i residenti avvertiti di prepararsi ad altri attacchi e di fare scorta di acqua, cibo e vestiti pesanti.

conflitto

– Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha affermato che non ci sarà pace duratura in Ucraina se la Russia vincerà la guerra, aggiungendo che l’alleanza militare occidentale non si ritirerà dal suo sostegno a Kiev.

Le forze della NATO hanno preso parte ad esercitazioni nel Suwalki Gap nel nord della Polonia, una striscia di terra tra la Bielorussia e l’exclave russa di Kaliningrad che è cruciale per la sicurezza del fianco orientale dell’alleanza.

* La Germania ha detto che stava discutendo con l’alleata Polonia una richiesta di inviare unità di difesa aerea Patriot tedesche in Ucraina, dopo che il capo della NATO ha indicato che l’alleanza militare potrebbe non opporsi a tale mossa.

– L’ultimo attacco russo ha ucciso 11 persone e ha spento tutte le centrali nucleari ucraine per la prima volta in 40 anni.

* Le immagini satellitari della NASA, viste dallo spazio, hanno mostrato che di notte era diventato un punto oscuro sul globo.

* Il primo inverno della guerra metterà ora alla prova se l’Ucraina può portare avanti la sua campagna per reclamare il territorio o se i leader russi possono fermare lo slancio di Kiev.

Un funzionario del Comitato internazionale per le persone scomparse ha affermato che più di 15.000 persone sono scomparse durante la guerra in Ucraina.

[1/3] Il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg interviene durante una conferenza stampa presso la sede dell’alleanza a Bruxelles, Belgio, il 25 novembre 2022. REUTERS/Joanna Geron

Economia/aiuti

Il ministro degli Esteri britannico James Cleverly ha promesso milioni di sterline in ulteriore sostegno a Kiev durante una visita in Ucraina per garantire che il paese riceva l’aiuto pratico di cui ha bisogno durante l’inverno, ha affermato il suo ufficio.

– Il ministro delle finanze ucraino Serhiy Marchenko ha affermato che è necessario un maggiore sostegno occidentale per aiutarlo a coprire i crescenti costi della ricostruzione dopo l’escalation degli attacchi missilistici russi.

L’inizio delle esportazioni di grano ucraino è rallentato dopo che un accordo mediato dalle Nazioni Unite è stato prorogato la scorsa settimana per aiutare ad alleviare la fame nel mondo, e un inviato ucraino ha accusato la riluttanza della Russia ad accelerare le ispezioni delle navi.

olio

– Un diplomatico ha detto a Reuters che i rappresentanti dei governi europei riprenderanno i colloqui sul livello di un tetto per i prezzi del petrolio russo venerdì sera.

– Il Cremlino ha affermato che la Russia non prevede di fornire petrolio e gas ai paesi che sostengono il tetto massimo del prezzo del petrolio russo, ma prenderà una decisione definitiva una volta analizzati tutti i numeri.

citazioni:

“Non c’è divisione e non c’è divisione tra gli europei e dobbiamo mantenerla. Questo è il nostro compito numero uno quest’anno”, ha detto Zelensky.

