L’esercito sudcoreano afferma che durante la notte sono stati scoperti 350 palloncini di scarto provenienti dalla Corea del Nord mentre la tensione aumenta

La Corea del Sud ha scoperto altre 350 persone Corea del nord Lunedì i palloncini trasportavano “presumibilmente” rifiuti, riaccendendo uno scambio di colpi di scena mentre le tensioni continuano a salire nella penisola coreana.

I capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud hanno affermato che un sospetto pallone è stato visto volare nella provincia di Gyeonggi settentrionale, che confina con Seul, intorno alle 21:00 ora locale (20:00 ET).

Ha aggiunto che circa 100 palloncini sono atterrati in aree della Corea del Sud, la maggior parte dei quali sono stati trovati nella provincia settentrionale di Gyeonggi e nella capitale, Seoul, e finora non è stato trovato “materiale pericoloso”.

Il governo metropolitano di Seul ha successivamente inviato un avviso immediato avvisando la città che un pallone nordcoreano era entrato nei cieli di Seul, aggiungendo che i cittadini dovrebbero astenersi dal toccare i palloni sganciati e segnalare eventuali avvistamenti alle autorità.

L’esercito sudcoreano ha avvertito che potrebbe riprendere le trasmissioni di propaganda attraverso gli altoparlanti al confine – che aveva temporaneamente interrotto negli ultimi anni – aggiungendo che se Seoul ripristinerà gli altoparlanti “dipende dalle azioni della Corea del Nord”.

“Il nostro esercito è pronto a iniziare immediatamente le trasmissioni di propaganda anti-Corea del Nord e opererà in modo flessibile in conformità con la situazione strategica e operativa”, hanno detto martedì i capi di stato maggiore congiunti.

La Corea del Nord ha inviato Più di 1000 palloncini verso il Sud dallo scorso maggio, che viene descritto come un atto di ritorsione nei confronti degli attivisti sudcoreani che hanno distribuito volantini contenenti materiale critico nei confronti del regime del leader Kim Jong Un.

Giovedì, un gruppo di difesa della Corea del Sud ha lanciato 20 grandi palloncini che trasportavano migliaia di volantini di propaganda anti-Corea del Nord e chiavette USB con intrattenimento sudcoreano verso la Corea del Nord. E un giorno dopo, venerdì, Kim Yoo JungLa potente sorella del leader nordcoreano ha avvertito dei “problemi” futuri.

“Quando fai qualcosa che sei stato chiaramente avvertito di non fare, è naturale trovarti a dover affrontare qualcosa che non dovevi fare”, ha detto.

Il ministero ha affermato che un’analisi sudcoreana dei palloncini nordcoreani inviati tra la fine di maggio e l’inizio di giugno ha rivelato la presenza di parassiti nel terreno dei palloncini, che “probabilmente provenivano da feci umane”, riferendosi ai “geni umani” trovati nel terreno.

L’analisi ha rilevato nematodi, tricocefali e larve, nonché altri rifiuti, come tessuti e carta straccia, ha affermato il ministero, aggiungendo che non vi è alcun rischio di contaminazione o malattie infettive dal suolo analizzato.

I palloncini trasportavano anche abiti danneggiati di un marchio sudcoreano, indicando “ostilità verso i prodotti sudcoreani”, nonché imitazioni di abiti di personaggi Disney, secondo il ministero.

Il presidente russo Vladimir Putin (a sinistra) e il leader nordcoreano Kim Jong Un si stringono la mano dopo la cerimonia della firma della nuova partnership a Pyongyang, Corea del Nord, mercoledì 19 giugno 2024.

L’ultimo lancio di un pallone avviene mentre aumentano le tensioni nella penisola coreana e la diplomazia tra le due Coree rimane in un vicolo cieco. La scorsa settimana il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un accordo di difesa con la Corea del Nord, mentre i colloqui sugli sforzi di denuclearizzazione vacillavano, e Kim si era impegnato a farlo. Impegno ad espandersi dell’arsenale nucleare del suo Paese e ha minacciato di usarlo contro il Sud.

Nel frattempo, una portaerei della Marina americana è arrivata in Corea del Sud durante il fine settimana prima delle esercitazioni trilaterali con Corea del Sud e Giappone nelle acque vicino alla penisola. Questa è l’ultima di una serie di mosse militari statunitensi volte a confermare l’impegno “fermo” di Washington nei confronti del suo alleato in Corea del Sud.

Lunedì, secondo il ministero degli Esteri sudcoreano, funzionari statunitensi e sudcoreani hanno firmato un nuovo memorandum d’intesa sullo scambio e l’analisi delle informazioni diplomatiche.

Anche funzionari giapponesi, sudcoreani e statunitensi hanno tenuto una chiamata a tre in cui hanno rilasciato una dichiarazione Dichiarazione congiunta Ha descritto l’approfondimento della cooperazione in materia di sicurezza tra Russia e Corea del Nord come una questione di “grave preoccupazione” per coloro che cercano di mantenere la pace nella penisola coreana.

“Gli Stati Uniti, la Repubblica di Corea e il Giappone condannano con la massima fermezza l’approfondimento della cooperazione militare tra la Repubblica popolare democratica di Corea e la Russia, compresi i continui trasferimenti di armi dalla Repubblica popolare democratica di Corea alla Russia che prolungano la sofferenza del popolo ucraino e viola numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. “Minaccia la stabilità sia nel nord-est asiatico che in Europa”, afferma la dichiarazione.