Sotto la guida del nuovo allenatore JJ Redick, la strategia del draft dei Lakers sta iniziando a prendere forma

JJ Redick, a destra, condivide il palco con il direttore generale dei Los Angeles Lakers Rob Belinka. dovercanasi)

Lunedì pomeriggio i Los Angeles Lakers hanno annunciato JJ Redick come nuovo allenatore della franchigia. Redick è stato in contatto con i giocatori su e giù per il roster dei Lakers durante il fine settimana, hanno detto fonti della lega a Yahoo Sports, spiegando la sua visione per alcuni dei loro ruoli specifici. Redick ha lasciato una varietà di giocatori e i loro rappresentanti poiché il primo allenatore apprezzerà la versatilità posizionale, il tiro da 3 punti e la regia per le formazioni che potrebbero migliorare LeBron James senza palla, hanno detto fonti.

Mentre i Lakers si avviano verso una offseason cruciale, l’idea di puntare al centro di Los Angeles per posizionarlo accanto ad Anthony Davis è stata ancora una volta ventilata tra il personale della lega. Nel draft NBA di mercoledì, il n. Diversi centri sono stati collegati ai Lakers a 17 anni, più recentemente la matricola del Baylor Yves Missy e il secondo anno dell’Indiana Kelle Ware. Il centro dei Pelicans Jonas Valanciunas, che si sta avvicinando al libero arbitrio senza restrizioni, è un altro lungo spesso menzionato dalle statistiche NBA come potenziale aggiunta alla zona d’attacco dei Lakers quest’estate.

Los Angeles ha reso disponibile la scelta numero 17 tramite scambio mentre i Lakers valutano il mercato per un contributore significativo insieme a James e Davis. Secondo quanto riferito, i Lakers erano in trattative serie con Atlanta per l’acquisizione di Dejounte Murray prima della scadenza commerciale di febbraio. Si ritiene che Jeremy Grant, cliente del CEO di Clutch Sports Rich Paul, sia un’altra potenziale aggiunta alla lista dei desideri dei Lakers, secondo fonti della lega.

I Lakers hanno uno scenario più semplice scendendo dalla scelta n. 17. I New York Knicks e gli Utah Jazz hanno combinato la loro ultima scelta al primo turno e la capitale del secondo giro per avanzare nell’adolescenza del draft, hanno detto a Yahoo Sports i dirigenti della rivalità. Il numero dello Utah Le scelte 29 e 32 saranno sufficienti per respingere i Lakers dalla loro posizione originale? Entrambe le scelte darebbero a Los Angeles una prima possibilità di scegliere Bronie James, l’attuale scelta dei Lakers al secondo turno. Rispetto a 55

Il testamento dello Utah

Il Jazz è entrato mercoledì nella classifica n. 10, e prima di queste scelte il n. 29 e 32, più una taglia di futuri capitali provenienti dai precedenti successi di Rudy Gobert e Donovan Mitchell dello Utah. I Jazz avranno circa 40 milioni di dollari in cap prima che Utah prenda in considerazione colloqui di estensione con l’attaccante dell’All-Star Larry Markkanen. Questo regime dello Utah sotto la guida dell’amministratore delegato Danny Ainge e del direttore generale Justin Zanik è considerato da tempo creativo e favorevole, i Jazz hanno cercato di scambiare dal 9 nel draft lo scorso giugno, hanno detto fonti. Lo Utah ha contemplato la possibilità di correre sia su Damian Lillard che su Jrue Holiday lo scorso autunno.

Quindi, quale sarà il prossimo grande cambiamento sul radar del Jazz? Lo swingman dei Brooklyn Nets Mikal Bridges è un giocatore che lo Utah sta cercando aspirazioni più aggressive, secondo fonti della lega. Si dice che i Jazz siano in linea con Houston, che detiene la scelta n. 3 e New York, dove stanno attualmente giocando tre compagni di squadra del college di Bridges, tra le squadre che continuano a verificare con Brooklyn la disponibilità dei suoi 27. Un vecchio uomo. I Jazz stanno scambiando stipendi significativi per John Collins (26,5 milioni di dollari) e Jordan Clarkson (14 milioni di dollari) nella propria cap room in qualsiasi potenziale accordo.

Le squadre dietro Houston dicono che la squadra è motivata a spostare la scelta n. 3 per aggiornamenti vincenti perché ci si aspetta che la squadra scelga l’opzione di squadra su Ja’Sean Tate e garantisca gli stipendi di Jeff Green e Jack Landale. Detti potenziali deflussi di pacchetti commerciali.

Commercio di Brooklyn?

Secondo fonti della lega, i Nets stanno cercando attivamente di avanzare nel draft di questa settimana perché Brooklyn è attualmente senza scelte. I Nets hanno chiamato i front office con scelte all’inizio degli anni ’20, dicono le fonti, perché diverse squadre sembrano essere aperte a uno scambio che potrebbe andare dal primo al pieno, giù nei posti di volo o al secondo turno.

NO. Phoenix a 22 anni, no. 25 a New York, n. 27 in Minnesota, n. Utah a 29 anni e n. 30 con Boston che soppesa vari scenari commerciali in entrambe le direzioni sul draft board.