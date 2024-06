Il servizio ferroviario da e per la Penn Station di New York è stato sospeso durante le ore di punta serali

Il servizio di transito del New Jersey in entrata e in uscita dalla Penn Station è stato temporaneamente sospeso durante le ore di punta lunedì sera: è la quarta volta in meno di una settimana che i pendolari hanno subito ritardi e cancellazioni.

NJ Transit ha citato “problemi al cavo aereo Amtrak in uno dei tunnel del fiume Hudson” per un altro problema di viaggio nell’enorme snodo di transito del centro di Manhattan prima di riprendere il servizio intorno alle 19:30, ha detto l’agenzia in una serie di tweet.

Tuttavia, secondo l’agenzia, i passeggeri dovranno fare i conti con ritardi fino a 60 minuti.

I treni sono stati inizialmente dirottati su Hoboken durante l’interruzione del servizio.

Il servizio ferroviario in Pennsylvania è stato rallentato martedì scorso a causa di un’interruzione del treno, mentre problemi alle apparecchiature hanno lasciato i passeggeri a terra giovedì e di nuovo venerdì a causa dell’aumento delle temperature.

L’agenzia ha accusato il cablaggio elettrico difettoso per gli intoppi di fine settimana. Michele Nagel

I problemi del servizio ricordano la cosiddetta “Estate dell’Inferno” del 2017, quando i passeggeri dovettero affrontare un incubo dopo l’altro in Pennsylvania, con l’interruzione dell’alimentazione elettrica di Amtrak.

Amtrak e NJ Transit si puntano da tempo il dito contro: i funzionari accusano i ritardi e la sospensione del servizio delle apparecchiature fatiscenti e dei cavi obsoleti di entrambe le agenzie.