La nuova tastiera a basso costo di Logitech si adatta anche ai copritasti in stile Cherry MX

Dire addio alla rotella fisica del volume lascia la tastiera G515, che dovrebbe essere disponibile oggi, a $ 139, che è significativamente più economica di entrambi i dispositivi. $ 249,99 G915 E il più giovane $ 229,99 G915 TKL . Non è così completamente A buon mercato come $ 104 Keykron K1MaxQMK Una tastiera wireless di fascia bassa, che offre molte funzionalità simili, ma per coloro che cercano un punto di ingresso più conveniente, c’è anche una versione solo cablata del nuovo G515 in arrivo che dovrebbe essere venduta a $ 99 quando sarà disponibile entro quest’anno.

Per il G515, Logitech sta introducendo un design aggiornato per i suoi interruttori meccanici GL caratterizzati da un “poliossimetilene (POM), stelo a croce”, che rende la tastiera compatibile con i copritasti in stile Cherry MX a basso profilo. Abbiamo contattato Logitech per confermare se il nuovo G515 è in uso o meno Interruttori a basso profilo Choc V2 di Kailhche presenta la stessa distanza di attuazione di 1,3 mm vantata dagli switch GL aggiornati di Logitech, o se si tratta invece di una versione speciale personalizzata.