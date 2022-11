L’ex CEO di Twitter Jack Dorsey afferma che i licenziamenti a livello aziendale sono colpa sua

Jack Dorsey dice di poter “capire” se gli attuali ed ex dipendenti di Twitter lo stanno incolpando per lo stato dell’azienda . Socio Fondatore e Da Twitter al podio di sabato per dire che è lui il responsabile della situazione. “Le persone passate e presenti su Twitter sono forti e resilienti. Troveranno sempre un modo, non importa quanto sia difficile il momento”, Dorsey . “Mi rendo conto che molte persone sono arrabbiate con me. Mi assumo la responsabilità del motivo per cui tutti si trovano in questa situazione: ho fatto crescere l’azienda così velocemente. Mi scuso per questo”.

Dorsey ha continuato aggiungendo che è grato a tutti coloro che hanno lavorato su Twitter. “Non mi aspetto che sia reciproco in questo momento… o mai… e capisco”, ha scritto. Dorsey ha pubblicato le sue scuse in seguito Ha pubblicato una storia all’inizio di oggi affermando di essere “odio su Twitter” ora. Secondo quanto riferito, diversi dipendenti lo “incolpano” per l’acquisizione di Musk e i licenziamenti a livello aziendale Il 50% della forza lavoro di Twitter è in calo.

Il thread segna il primo commento pubblico di Dorsey su Twitter da quando Musk ha finalizzato il suo accordo da 44 miliardi di dollari per acquistare la società il 27 ottobre. Quando il fondatore di SpaceX ha annunciato per la prima volta l’acquisizione, Dorsey ci ha sostenuto. “Elon è l’unica soluzione di cui mi posso fidare”, . “Questa è la strada giusta… ci credo con tutto il cuore.” Dorsey era calmo dopo che Musk l’ha provato ma nei testi che Tuttavia, è diventato chiaro che da tempo desiderava che Musk svolgesse un ruolo più attivo su Twitter.