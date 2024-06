L’Iran ha indetto un referendum per eleggere un presidente

Mercoledì quattro giovani donne che studiano psicologia all’Università di Teheran hanno avuto un assaggio di questo malcontento mentre compravano cosmetici al bazar Tajrish, nel nord dell’Iran. Sebbene si siano detti rattristati dalla situazione in Iran, hanno affermato che non avevano intenzione di votare.

“Non possiamo fare nulla per questa situazione; Non abbiamo speranza se non per noi stessi”, ha detto Sokanth, 19 anni, che ha chiesto di non essere ulteriormente identificato per paura delle autorità. “Ma noi vogliamo restare in Iran, fa bene ai nostri figli.”

Indossava pantaloni neri e una giacca aderente e lasciava i capelli castani sciolti. Ma indossava una sciarpa sulla spalla quando un ufficiale le ha chiesto di indossarla. Per quanto riguarda le regole che impongono alle donne di indossare l’hijab, ha semplicemente aggiunto: “Lo odiamo”.

Venerdì, la cupola e i mosaici di Hosseiniye Ershad, un’istituzione religiosa a Teheran, sono stati coperti mentre le persone si mettevano in fila per votare a mezzogiorno.

Tra loro c’era Neema Saberi, 30 anni, che ha affermato di sostenere il riformatore. “Speriamo che tutti siano uniti dal signor Bezheshkian”, ha detto. “È una persona logica, non è un estremista, rispetta le persone di ogni ceto sociale.”