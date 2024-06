Recensione di Dua Lipa Glastonbury – Raramente i titoli dei giornali sono carichi di divertimento e divertimento | Glastonbury 2024

UNSecondo la parte più interessante della sua chiacchierata tra una canzone e l’altra, l’apparizione di Dua Lipa al Festival di Glastonbury è stata il risultato di un atto infantile. La cantante afferma di aver scritto nei dettagli il suo desiderio di essere l’headliner del Pyramid Stage, inclusa la notte in cui l’evento dovrebbe aver luogo: un venerdì, in modo da poter “trascorrere il resto del fine settimana a festeggiare”. E ora eccoci qui: guardiamo un video un po’ bizzarro in cui Dua Lipa firma il suo nome, scrive “GLASTO 24” su una lastra di vetro e poi la lecca via.

Che tu compri o meno il materiale del bis, è chiaro che Dua Lipa ha passato molto tempo a studiare e digerire come funziona un set da headliner di successo a Glastonbury, e a mettere a frutto ciò che ha raccolto. L’annuncio della sua apparizione ha suscitato una certa costernazione, soprattutto dopo che il suo ultimo album, Radical Optimism, non è riuscito a replicare il tipo di successo globale ottenuto dal suo predecessore, Future Nostalgia, sconvolgente per il lockdown. Ma ha già un repertorio di successi inevitabili, da New Rules alla sua collaborazione con Elton John Cold Heart, che rappresenta metà della battaglia vinta. Inoltre, mette tutto ciò che ha nel suo set per dargli l’atmosfera di un evento, piuttosto che essere solo un altro spettacolo pop trasportato in un campo nel Somerset, o un’altra tappa di un tour mondiale che si svolge in una fattoria. .

Fotografia: David Levine/The Guardian

Ci sono canoni di dessert in abbondanza. Ci sono fuochi d’artificio, così tanti durante la levitazione che ti chiedi cosa potranno fare alla fine, anche se stanno per raggiungere la cima. C’è un cenno di soddisfazione del pubblico all’edonismo del festival, anche se non dalle labbra della stessa cantante, che si limita in gran parte a chiedere al pubblico come si sente: sale invece sul palco ascoltando la famosa clip di Peter Fonda da Biker Movie The Wild del 1966. Il tizzone di Angel informa gli scudieri che vuole scaricare e divertirsi. E c’è un’apparizione altrettanto divertente di Kevin Parker dei Tame Impala: i suoi jeans e la sua maglietta si scontrano con i continui cambi di costume dell’attrazione principale; Un momento in cui la coppia alza la voce e ride in contrasto con l’atmosfera strettamente coreografica dello spettacolo – in cui non si esibisce in nessuna delle sue collaborazioni con Dua Lipa, ma piuttosto nel suo più grande successo, The Less I Know the Better: 1,6 miliardi di stream e contando.

Le allucinazioni fanno sembrare alcuni dei recenti sforzi di Lipa un po’ poco brillanti al confronto. Forse uno dei migliori singoli pop degli ultimi tempi, è energico e pieno di azione, il che non è un’affermazione che qualcuno farebbe a nome del bravo ma non eccezionale Houdini, né di Training Season. Ci sono due canzoni meno impressionanti di Radical Optimism inserite nel mix: “Happy for You”; La chitarra acustica ha guidato queste pareti.

Quest’ultima era la traccia singola dell’album che allude vagamente all’influenza del Britpop di cui ha parlato così tanto tempo prima della sua uscita, ma ascoltandola stasera, suona più come le altre cose degli anni ’90 che hanno venduto milioni di copie. Non è difficile immaginarlo cantato da Texas, Natalie Imbruglia o anche da un gruppo corale. Ma il gruppo giustappone queste canzoni ai successi con così tanto successo che a malapena li noti. C’è sempre un altro crepitio di ghisa in arrivo: volo, fisicità, illusione.

Fotografia: David Levine/The Guardian

“È molto, non è niente”, sussulta a un certo punto, osservando l’intera estensione di un’enorme folla che, per di più, resta ferma per tutto il tempo: non c’è niente da dire che una stella di Glastonbury si sta sbagliando e sta portando il suo pubblico verso l’altra festa. Molteplici delizie. È un successo inequivocabile.