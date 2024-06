Lo sviluppatore di Destiny 2, Bungie, è “veramente dispiaciuto” per i problemi di lancio della skin finale

Lo sviluppatore di Destiny 2, Bungie, ha chiesto scusa ai fan scontenti che hanno faticato a giocare all’espansione The Final Shape al momento del lancio.

Il modulo finale lanciato il 4 giugno e Destiny 2 hanno subito grossi problemi ai server che hanno impedito ai giocatori di progredire nell’attesissima campagna. Molti hanno riferito di essere stati espulsi dai livelli della campagna, di aver perso scene cruciali e di aver perso i progressi. Bungie ha twittato aggiornamenti sui progressi poiché ha lavorato per mitigare i problemi, ma per molti giocatori stasera è stata una cancellazione.

Su Steam, la valutazione delle recensioni degli utenti per The Final Shape è stata, come previsto, “per lo più negativa”. “I migliori 40 dollari che abbia mai speso e le migliori 2 ore della mia vita… La mia parte preferita è stata quando Cayde ha detto ‘I server di Destiny 2 non sono disponibili.’ Ignora questo messaggio per riprovare”, diceva un commento. “Oggi è un buon giorno per raccogliere tutti i codici di errore se non li hai ancora ricevuti tutti”, si legge in un altro messaggio.

Destiny 2: screenshot della forma finale

Ora ho Bungie cinguettio Per affrontare vari problemi. “Ciao a tutti, se i problemi di connettività vi hanno impedito di giocare o godervi The Final Shape oggi, vogliamo scusarci”, ha affermato lo studio di proprietà di Sony. “Stiamo lavorando duramente per cercare di risolvere ciascuno di questi problemi il più rapidamente possibile e molti dei problemi di connettività verificatisi questa mattina sono già stati risolti.”

Bungie ha implementato una serie di riavvii nel tentativo di risolvere i bug che causavano l’espulsione dei giocatori dalle attività, che secondo lei “rimane il problema con la massima priorità da risolvere”. Bungie ha consigliato a coloro che si fossero persi un filmato di rigiocare la missione accedendo al nodo Missioni rigiocabili al centro della mappa Pale Heart. Ci sono scene alla fine delle Missioni 1, 4, 5, 6 e 7.

“Abbiamo creato The Final Shape affinché fosse un’avventura entusiasmante, gratificante e basata sulla trama, adatta a tutti”, ha continuato Bungie. “Siamo davvero dispiaciuti se i problemi di connettività e l’instabilità stanno ostacolando questa esperienza e promettiamo di continuare a lavorare finché questi problemi non saranno risolti.”

Abbiamo creato The Final Shape perché fosse un’avventura emozionante, catartica e basata sulla trama, adatta a tutti. Siamo davvero dispiaciuti se i problemi di connettività e l’instabilità stanno ostacolando questa esperienza e promettiamo di continuare a lavorare finché questi problemi non saranno risolti. – Squadra di Destiny 2 (@Destiny2Team) 5 giugno 2024

È un inizio difficile per The Final Shape, che sembra aver riacceso l’interesse per lo sparatutto di lunga data. Il numero di giocatori simultanei di Destiny 2 Steam ha raggiunto 315.285, un numero abbastanza alto da renderlo uno dei cinque giochi più giocati sulla piattaforma di Valve. Microsoft e Sony non forniscono i numeri dei giocatori per Xbox e PlayStation.

Il formato finale conclude la storia generale di Destiny mettendo il giocatore all’interno del Viaggiatore in uno scontro contro il misterioso Testimone. È il culmine di dieci anni di narrazione di Destiny, spesso sconcertante, e ha lasciato i fan a chiedersi cosa verrà dopo. Alcuni ipotizzano che Bungie abbia Destiny 3 nella manica.

