L’ondata di caldo si interrompe con forti piogge nel sud della California

San Diego — Sabato i californiani del sud hanno accolto con favore temperature più fresche e pioggia battente a causa di una tempesta tropicale che si è spostata al largo della costa del Pacifico, giorni dopo che un’ondata di caldo incessante ha travolto la rete elettrica dello stato.

I funzionari temono che forti venti possano diffondere il massiccio incendio di Fairview, 75 miglia (121 chilometri) a sud-est di Los Angeles, poiché la tempesta ha allagato le aree costiere e montuose. Ma sabato mattina sono state segnalate inondazioni minime e gli equipaggi hanno affermato di aver compiuto progressi significativi sull’incendio e di aspettarsi il completo contenimento entro lunedì. Più di 10.000 case e altre strutture sono minacciate dall’incendio.

Il National Weather Service ha previsto che un’intensa ondata di caldo si sarebbe conclusa sabato nell’area di Los Angeles, anche se gli avvisi di calore e vento sono rimasti in vigore fino a sera e hanno avvertito di possibili inondazioni nelle aree montuose e in alcune comunità costiere.

Nella contea di San Diego, le aree interne come Mount Laguna e Julian hanno ricevuto diversi centimetri di pioggia dalla tempesta, mentre le comunità costiere hanno ricevuto meno di un pollice, ha affermato il National Weather Service.

L’uragano K è atterrato nello stato della Baja California Sur vicino a Bahia Asuncion, in Messico, giovedì, ma si è rapidamente indebolito fino a diventare una tempesta tropicale quando ha raggiunto la California meridionale. Le condizioni tropicali hanno aggiunto una svolta a un’ondata di caldo che ha visto le temperature superare i 100 gradi Fahrenheit (38 gradi Celsius) in molte parti della California questa settimana.

Alcuni residenti hanno accolto con favore la tregua dalle temperature insolitamente elevate.

“Il caldo sta uccidendo, quindi in questo momento è bello”, ha detto Charles Jenkins mentre San Diego è piovuto venerdì.

I funzionari delle città costiere hanno affisso segnali di avvertimento nelle zone basse e hanno distribuito sacchi di sabbia al pubblico a causa della possibilità di inondazioni. Nella comunità di Seal Beach, nella contea di Orange, venerdì, un parcheggio sulla spiaggia ha subito lievi inondazioni a causa dell’alta marea, ha detto la polizia.

Settembre ha già prodotto una delle ondate di calore più calde e lunghe mai registrate in California e in alcuni stati occidentali. Quasi 54 milioni di persone sono oggetto di avvisi e avvisi di calore questa settimana poiché i record di temperatura sono stati infranti in molte aree.

Martedì, la capitale dello stato della California, Sacramento, ha battuto il record di 116 gradi (46,7 °C) di 97 anni. Mercoledì, Salt Lake City ha raggiunto la sua temperatura massima di tutti i tempi a 107 gradi (41,6 C).

Martedì, mentre i condizionatori d’aria ronzavano in mezzo al caldo soffocante, la California ha stabilito un record per il consumo di energia e i funzionari hanno quasi istituito blackout non appena la capacità della rete elettrica ha raggiunto il punto di rottura.

Il cambiamento climatico negli ultimi tre decenni ha reso l’Occidente più caldo e più secco e gli scienziati affermano che il clima diventerà più estremo e renderà gli incendi più frequenti e distruttivi. Negli ultimi cinque anni, la California ha subito gli incendi più grandi e distruttivi nella storia dello stato.

Anche se i vigili del fuoco hanno fatto progressi contro l’incendio di Fairview, il rapido Mossfire ai piedi a est di Sacramento è raddoppiato di dimensioni fino ad almeno 46 miglia quadrate (119 chilometri quadrati) venerdì, minacciando 3.600 case nelle contee di Placer ed El Dorado. Zona di fumo.

Le fiamme hanno saltato il fiume American, hanno inghiottito gli edifici del villaggio vulcanico e si sono spostati vicino alle città di Forrest, che ospita circa 1.500 persone, e Georgetown, che ne ospita 3.000. Più di 5.700 persone nell’area sono state evacuate, ha detto il tenente Josh Barnhart dell’ufficio dello sceriffo della contea di Placer.

David Hance dormiva sotto il portico della casa mobile Forrest di sua madre.

“È stato davvero spaventoso perché erano tipo, ‘Oh, si sta avvicinando'”, ha detto. “Era come un tramonto a mezzanotte.”

Hance fugge ad Auburn, lasciando la maggior parte della sua attrezzatura elettronica, vestiti e foto di famiglia, dove trova sua madre, Linda Hance, che si chiede con grande stress: “La mia casa è ancora lì?”

Gli organizzatori del Tour de Tahoe hanno annunciato venerdì che avrebbero annullato il giro in bicicletta annuale di 72 miglia (115 km) di domenica intorno al lago Tahoe a causa del fumo pesante dell’incendio a più di 80 km di distanza. Il ciclismo è “un’attività cardio pesante che non si abbina bene a una pessima qualità dell’aria”. La corsa dell’anno scorso è stata annullata a causa del fumo di un altro grande incendio a sud di Tahoe.

La causa dell’incendio delle zanzare resta sotto inchiesta. Gas Pacifico & Elettricità Martedì si è verificata un'”attività elettrica” ​​non specificata vicino all’incendio segnalato.

————

Antsak ha riferito da Los Angeles. Gli scrittori dell’Associated Press Stephanie Tasio e Christopher Weber a Los Angeles, Noah Berger ad Auburn, California, Scott Sonner a Reno, Nevada e Gillian Flakus a Portland, Oregon, hanno contribuito a questo rapporto.