Gli utenti di Robinhood acquistano aziende che “conoscono, comprendono e in cui credono a lungo termine”. Questi sono i loro titoli preferiti.

Le società tecnologiche, i produttori di auto elettriche e alcune azioni di meme fanno parte di un mix aggregato di azioni all’interno dei portafogli degli utenti di Robinhood, secondo un nuovo indice dell’app di intermediazione orientato ai nuovi investitori.

Amazon AMZN

+ 2,66%

Microsoft MSFT

+ 2,30%

Tesla TSLA

+ 3,60%

Apple AAPL

+ 1,88%

Ford Motor Company

-0,32%

disney dis

+ 2,54%

Nio NIO

+ 8,37%

GameStop GME

+ 11,96%

AMC Entertainment Holdings, AMC

+ 12,50%

unità di azioni privilegiate APE

+ 8,22%

Tutto ciò mostra che gli utenti di Robinhood stanno acquistando – e mantenendo – le aziende che “conoscono, comprendono e credono a lungo termine”, ha affermato la società in un annuncio venerdì mattina. Svelato il Robinhood Investor Index.

“L’indice tiene traccia di come i nostri clienti investono in base alle 100 azioni più grandi detenute a Robinhood”, ha affermato la società in una nota.

“A differenza della maggior parte degli altri indici, non è ponderato in dollari, ma per convinzione. Misuriamo la soddisfazione di un cliente per ogni investimento guardando la percentuale di quell’investimento costituita dal suo portafoglio”, ha aggiunto Robinhood.

““A differenza della maggior parte degli altri indici, non è ponderato in dollari, ma per convinzione. Misuriamo la convinzione di un cliente su ogni investimento osservando la percentuale del suo portafoglio di investimenti.“

Robinhood Investitore Indice



“Per garantire che tutti i clienti siano equamente rappresentati, valutiamo la convinzione media per investimento di tutti i clienti, indipendentemente dal fatto che abbiano $ 20 o $ 20 milioni nei loro conti”, ha aggiunto.

“L’indice non riflette gli atteggiamenti o le prestazioni di ogni singolo investitore, ma piuttosto una visione aggregata di ciò che i nostri clienti investono su base relativa”, ha affermato Robinhood, osservando che l’indice verrà aggiornato mensilmente. (L’indice non include fondi negoziati in borsa o criptovalute.)

In difficoltà anche gli investitori istituzionali e privati mercati azionari volatili e valutazione possibilità di recessioneRobinhood spera che ci sarà valore nel vedere gli utenti dove altre persone mettono i loro soldi.

Per tutto il 2021, le 100 condivisioni più condivise degli utenti di Robinhood hanno sovraperformato il Nasdaq Composite complessivo e ora le due sono essenzialmente uguali, secondo i dati di Robinhood.

Nasdaq Corporation

+ 2,11%

Dow Jones Industrial Average DJIA

+ 1,19%

S&P 500 SPX

+ 1,53%

del 15% in quel periodo.

“Mentre gli investitori sono alle prese con la volatilità dei mercati azionari e valutano la possibilità di una recessione, Robinhood spera che ci sarà valore nel vedere gli utenti dove gli altri stanno mettendo i loro soldi.“

“La convalida è piuttosto importante per un segmento dei nostri investitori, quindi lo troveranno molto prezioso”, ha affermato Steve Quirk, capo del brokeraggio di Robinhood.

In altre parole: la validazione è la conoscenza effettiva che un certo gruppo di persone sta adottando lo stesso approccio; Per alcuni, aiuta sentire che non sono soli.

Naturalmente, possono esserci ostacoli nel tenere traccia di ciò che fanno esattamente gli altri, ma Quirk ha notato che l’indice è solo un punto di dati per informare le decisioni degli investitori.

Altre metriche dipingono una prospettiva cupa per i mercati azionari. Più della metà delle persone ha votato che i prezzi delle azioni cadranno nei prossimi sei mesi, secondo l’ultima obbligazioneSondaggio dei fan Dall’Associazione americana degli investitori al dettaglio.

Ma questo può essere un segnale di “acquisto”, perché l’organizzazione vede il sondaggio sul sentiment come un “indicatore contraddittorio”, ad esempio un’opportunità di valore.

Complessivamente, i settori più rappresentati nell’indice includono beni di consumo durevoli, tecnologia e servizi al consumo, ha detto Robinhood.

All’inizio del 2021, le azioni di meme come GameStop sono aumentate di valore, sostenute dal supporto dei social media da luoghi come WallStreetBets di Reddit.

Ma Robinhood è stato preso di mira quando ha sospeso gli ordini per GameStop e altre società durante la frenesia commerciale. Era un passo necessario perché Requisiti di garanziaha affermato in seguito il CEO e co-fondatore Vlad Tenev, sottolineando anche che la stragrande maggioranza degli utenti di Robinhood lo era. Compra e mantieni gli investitori Invece di trader che cercano giochi a breve termine.

Robinhood ora deve affrontare una nuova sfida: le dure condizioni del mercato azionario stanno esaminando i portafogli degli utenti e presentano venti contrari alla società stessa. Il mese scorso, Tenev Ha annunciato l’intenzione di tagliare il personale del 23%. A causa delle deboli condizioni economiche che stavano ostacolando l’attività commerciale e riducendo il valore dei suoi immobili.

Nei risultati degli utili del secondo trimestre, Robinhood ha affermato che gli asset in custodia sono diminuiti del 31% dal primo trimestre a 64,2 miliardi di dollari nel secondo trimestre.

cappa da pettirosso

+ 4,95%

Le azioni sono scese di quasi il 40% dall’inizio dell’anno.

