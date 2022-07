Quanto risparmiano gli americani per la pensione in base all’età?

Ecco quanti soldi hanno risparmiato gli americani per la pensione, in base all’età:

In media, gli americani hanno circa $ 141.542 in pensione, secondo Come salvare l’America 2022 Un rapporto compilato da Vanguard, una società di investimento che rappresenta oltre 30 milioni di investitori.

Niente panico se non ci sei ancora stato: la maggior parte degli investitori non lo è.

Google ha accettato di pagare $ 118 milioni per risolvere una causa per discriminazione di genere

READ Google ha accettato di pagare $ 118 milioni per risolvere una causa per discriminazione di genere

Oltre all’età, ci sono molti altri fattori che influiscono sui risparmi pensionistici, come il reddito e da quanto tempo un dipendente è stato in azienda. I dipendenti più anziani che hanno lavorato più a lungo tendono ad avere saldi di conto più elevati rispetto ai dipendenti che hanno appena iniziato la loro carriera, ad esempio.

Gandhi riconosce che raggiungere il tasso consigliato di risparmio pensionistico compreso tra il 12% e il 15% può essere scoraggiante per i dipendenti, specialmente quelli che hanno appena iniziato.

Va bene iniziare con quello che puoi permetterti. Tuttavia, “assicurati di risparmiare almeno abbastanza per ottenere una corrispondenza perfetta con il tuo datore di lavoro”, consiglia Gandhi.

Da lì, “Aumenta il tuo tasso di risparmio dall’1% al 2% ogni anno fino a raggiungere il tasso di risparmio target dal 12% al 15%”.

Vanguard fornisce software gratuito calcolatore del reddito da pensione Chiunque può usarlo per stimare di quanti soldi potrebbe aver bisogno dopo il pensionamento. Lo strumento tiene conto di fattori individuali specifici, tra cui l’età attuale, l’età pensionabile prevista, il reddito attuale, il tasso di risparmio, il fabbisogno di reddito previsto in pensione e ulteriori fonti di reddito.

Puoi anche dare un’occhiata a CNBC Make It Strumento per la pianificazione della pensione Può aiutarti a calcolare comodamente quanto dovrai andare in pensione in base alla tua età e al tuo reddito.

Apri un conto adesso: Diventa più intelligente riguardo alle tue finanze e alla tua carriera con la nostra newsletter settimanale

non perdere: I millennial e i lavoratori della Generazione Z non stanno risparmiando abbastanza per la pensione: ecco 3 suggerimenti per metterti sulla strada giusta