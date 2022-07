Home » entertainment Will Smith pubblica un video in cui si scusa con Chris Rock per il suo schiaffo all’Oscar entertainment Will Smith pubblica un video in cui si scusa con Chris Rock per il suo schiaffo all’Oscar 0 Views Save Saved Removed 0

Smith ha pubblicato un video Al suo account Instagram verificato venerdì che iniziava con le parole sullo schermo: “È passato un minuto”.

“Negli ultimi mesi ho riflettuto molto e ho lavorato personalmente…” si legge nel comunicato. “Ho posto molte domande giuste a cui volevo prendermi del tempo per rispondere”.

Si può quindi sentire Smith sospirare, entrare nello schermo e rivolgere alla telecamera il motivo per cui non si è scusato con Rock durante il suo discorso di accettazione agli Academy Awards dopo aver vinto il premio come miglior attore per il suo ruolo in “King Richard”.

“Sembrava nebbioso a questo punto”, dice Smith. “È tutto vago. Ho contattato Chris e il messaggio che torna è che non è pronto a parlare e quando lo sarà, si metterà in contatto con te. Quindi ti dirò che Chris, io scusami con te. Il mio comportamento è inaccettabile e sono qui ogni volta che sei pronto a parlare.