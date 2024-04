L’Ucraina abbassa l’età per la chiamata al servizio militare per aumentare i numeri

2 ore fa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha firmato un disegno di legge che abbassa per due anni l’età della mobilitazione militare da 27 a 25 anni.

Kiev ha dovuto affrontare pesanti perdite sul campo di battaglia dopo due anni di guerra, mentre la Russia ha beneficiato di un significativo vantaggio in termini di manodopera.

Sebbene i deputati abbiano votato il disegno di legge nel maggio 2023, esso non è entrato in vigore perché Zelenskyj non lo ha firmato.