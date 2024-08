L’Ucraina effettua uno dei più grandi attacchi di droni mai visti contro Mosca

Mercoledì l’Ucraina ha effettuato uno dei più grandi attacchi di droni contro Mosca, mentre Kiev continua a lanciare contrattacchi sul territorio russo.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver distrutto 45 droni ucraini durante la notte, di cui 11 sopra Mosca, secondo una traduzione di Google. Aggiornamento su Telegram.

“Questo è uno dei più grandi tentativi mai compiuti di attaccare Mosca con i droni”, ha detto il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin in una dichiarazione separata tradotta tramite Google “Continuiamo a monitorare la situazione”. Pubblica su TelegramLa coalizione, dopo aver valutato gli attacchi, ha affermato che “gli attacchi non hanno provocato alcun danno o ferito sul luogo della caduta dei detriti” nei precedenti aggiornamenti che riportavano gli attacchi.

Alcuni droni sono stati neutralizzati sopra Podolsk, una città vicina a sud di Mosca. Il funzionario ha aggiuntoCitando Rosaviatsiya, l’autorità di vigilanza dell’aviazione russa, l’agenzia di stampa ufficiale TASS ha dichiarato in un rapporto tradotto a Google: un rapporto Gli aeroporti nella regione di Mosca hanno ripreso le operazioni regolari dopo che le restrizioni sono state imposte per un breve periodo durante la notte.

CNBC Ho contattato il Ministero della Difesa e il Ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina per un commento.

L’attacco è avvenuto nel momento in cui il presidente russo Vladimir Putin ha effettuato il suo primo viaggio in 13 anni in Cecenia per ispezionare le forze locali e i volontari pronti a partecipare alla guerra contro Kiev. Secondo la lettura del Cremlino tradotta tramite Google.

L’Ucraina ha respinto una raffica di attacchi aerei, con l’aeronautica del paese che ha affermato di aver distrutto 50 dei 69 droni lanciati dalla Russia durante la notte, nel suo ultimo rapporto tradotto da Google. un rapporto.

La CNBC non è stata in grado di verificare in modo indipendente la gamma di sviluppi sul campo.