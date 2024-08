Tesla ottiene una significativa riduzione delle tariffe europee sulle auto prodotte in Cina

Nota del redattore: iscriviti alla newsletter Nel frattempo in Cina della CNN che esplora tutto ciò che devi sapere sull’ascesa del paese e sul suo impatto sul mondo.



Londra

CNN

—



L’Unione Europea potrebbe aver appena dato una spinta morale alle future vendite di Tesla nella regione imponendo tariffe sui veicoli prodotti in Cina che sono molto inferiori a quelle imposte ai produttori rivali di auto elettriche.

La storica decisione arriva due mesi dopo che l’Unione Europea ha revocato le tariffe su tutte le auto elettriche importate dalla Cina, citando sussidi statali “ingiusti” che hanno indebitamente avvantaggiato i produttori di auto elettriche del Paese a scapito dei produttori europei.

Tesla, che ha una fabbrica vicino a Berlino ma esporta in Europa molte delle auto prodotte in Cina, ha chiesto… L’Unione Europea sta ricalcolando il tasso di interesse inizialmente fissato al 20,8%.

Martedì la Commissione Europea, il braccio esecutivo dell’UE, ha fissato tale tasso al 9%.

Ciò vale per le attuali tariffe del 10% dell’UE su tutte le importazioni di veicoli elettrici, ma è ancora molto inferiore alle tariffe aggiuntive comprese tra il 17% e il 36,3% imposte ad altre case automobilistiche cinesi.

La Commissione europea ha affermato che le tariffe riflettono il “livello di sostegno” che Tesla ha ricevuto in Cina.

Ha aggiunto in una dichiarazione: “La Commissione ha confermato le informazioni durante una visita in Cina e ha condotto gli stessi controlli condotti su altri produttori cinesi esportatori”. La CNN ha contattato Tesla per un commento.

Gregor Sebastian, analista senior della società di ricerca Rhodium Group, si è detto “sorpreso” che la tariffa aggiuntiva di Tesla sia stata fissata a “solo il 9%”. Ha sottolineato i prestiti del governo locale che la società ha ricevuto a Shanghai, nonché le batterie sovvenzionate dal produttore cinese di batterie CATL.

Ha aggiunto: “Ma è difficile avanzare un’argomentazione forte senza vedere tutti gli input e la metodologia utilizzati dalla Commissione”.

Il sovrapprezzo “è ancora negativo” per Tesla, ha detto alla CNN, ma potrebbe dare alla casa automobilistica “un po’ di respiro” rispetto a SAIC, il suo attuale principale concorrente in Europa. “(SAIC) farà davvero fatica.”

La casa automobilistica statale cinese, proprietaria del famoso marchio automobilistico MG, è stata colpita da un’ulteriore tariffa del 36,3%, riservata alle “società non cooperative”, secondo la commissione.

A Geely, proprietaria della società svedese Volvo, sono stati imposti dazi doganali aggiuntivi del 19,3%. Anche le auto prodotte da BYD, che compete con Tesla per diventare il più grande venditore mondiale di auto elettriche a batteria, sono soggette a un’aliquota tariffaria aggiuntiva del 17%.

La commissione ha affermato che queste commissioni sono leggermente inferiori a quelle proposte a giugno dopo un’indagine più approfondita e il contributo delle case automobilistiche.

Alcune società cinesi in joint venture con case automobilistiche dell’UE potrebbero anche beneficiare di tariffe più basse, fissate al 21,3%, anziché ricevere automaticamente il tasso più elevato del 36,3%.

Il Ministero del Commercio cinese ha dichiarato martedì che “si oppone fermamente ed è profondamente preoccupato” per la decisione del blocco sui dazi sui veicoli elettrici, che ha fatto seguito ad un’indagine ad ampio raggio sui veicoli elettrici cinesi. In una dichiarazione, il ministero ha affermato che i risultati dell’indagine sono stati “distorti” e si è impegnato a “difendere fermamente i diritti e gli interessi legittimi delle aziende cinesi”.

Dopo l’entrata in vigore delle tariffe iniziali imposte dall’Unione Europea a luglio, Tesla ha aumentato il prezzo della sua Model 3 in Europa di circa il 4%, ovvero di 1.500 euro (1.666 dollari USA), a 42.490 euro (42.177 dollari USA), accusando… Costi aggiuntivi.

Tuttavia, secondo George Whitcomb, analista di ricerca automobilistica presso la società di consulenza Rho Motion, la Model 3 è ancora più economica della BYD Seal. “Ora, con l’ulteriore riduzione tariffaria di Tesla… aiuterà la Model 3 a rimanere competitiva con altri veicoli elettrici fabbricati in Cina in Europa”, ha detto alla CNN.

Da parte sua, BYD non ha ancora aumentato i prezzi in Europa nonostante le ingenti tariffe aggiuntive.

“BYD ha una capacità molto migliore di assorbire queste tariffe aggiuntive perché i costi di produzione sono molto più bassi rispetto ai prezzi in Europa”, ha affermato Sebastian di Rhodium Group. Si stima che BYD potrebbe essere in grado di assorbire ulteriori tariffe UE fino al 45%.

L’azienda potrebbe anche aumentare le sue esportazioni di veicoli elettrici ibridi non prodotti da Tesla, poiché le tariffe si applicano solo ai veicoli elettrici alimentati a batteria. In futuro, BYD potrebbe evitare del tutto le tariffe producendo automobili in Turchia per il mercato dell’UE. Le importazioni dalla Turchia non sono soggette a tariffe doganali.

A parte le tariffe più elevate, secondo Citi è improbabile che i produttori cinesi di auto elettriche abbandonino l’Europa, che lo scorso anno ha rappresentato più di un terzo delle loro esportazioni, più dei successivi cinque maggiori mercati messi insieme.

Whitcomb ha aggiunto che le case automobilistiche cinesi godono di un ampio margine nelle loro vendite in Europa.