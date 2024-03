La Bloomer's Chocolate Company chiude la fabbrica di Chicago

Annunciata la Blommer Chocolate Co. Chiuderà la sua fabbrica nel centro di Chicago alla fine di maggio a causa dell'aumento dei costi operativi nel vecchio stabilimento a 600 W. Kinsey St., la società ha annunciato venerdì.

Secondo un portavoce verranno eliminati 250 posti di lavoro.

“L'ubicazione e l'età della struttura di Chicago, insieme all'aumento delle riparazioni e della manutenzione dell'edificio e delle attrezzature, hanno comportato costi operativi più elevati e creato problemi di affidabilità della produzione”, ha affermato Bloomer in una nota.

I dipendenti hanno appreso della chiusura venerdì pomeriggio. Diverse persone sono state viste uscire dalla fabbrica portando con sé pezzi di carta contenenti informazioni sui passi successivi.

Alcuni dipendenti andranno ad altri ruoli all'interno dell'azienda, altri presso fabbriche dolciarie concorrenti che hanno accettato di assumerli.

“Hanno lavorato duramente per mantenere questo impianto in funzione per molti anni. Conoscono le difficoltà necessarie per gestire qualcosa del genere”, ha affermato Robert Carr, vicepresidente senior di Bloomer. “Hanno preso la notizia come abbiamo fatto noi, con grande difficoltà. il che significa che siamo tutti impegnati”. Estremamente. Anche se non vogliamo che questo giorno arrivi, è un giorno triste, ma fa anche parte del futuro.

Conosciuta per il suo delizioso profumo di cioccolato, la fabbrica aprì nel centro di Chicago nel 1939, quando fu fondata l'azienda. Il sito è anche l'impianto di produzione originale.

Anche se la perdita del profumo del cioccolato lascerà un vuoto in città, l'azienda guarda al futuro, ha detto Carr.

“Questo è il nostro quartier generale, quindi non lasceremo Chicago”, ha detto. “Quando camminiamo per il quartiere, abbiamo persone da ogni parte che chiedono dove sia la cioccolata e ci mancherà. È una parte importante di Chicago.”

“Se n'era andata sicuramente.”

La sede e il laboratorio di Blommer rimarranno nel Merchandise Mart. La società ha affermato che il suo nuovo centro di ricerca e sviluppo aprirà al Mart nell’autunno del 2024 e si concentrerà sulla lavorazione, sulla ricerca degli ingredienti, sulla “degustazione di concetti” e altro ancora.

Nel corso dei prossimi anni, Bloomer investirà 100 milioni di dollari nel restante impianto di produzione a East Greenville, Pennsylvania; Union City, California; Campbellford, Ontario, Canada.

I residenti della zona del fiume Fulton sono rimasti scioccati nel sentire della chiusura. Molti hanno affermato che gli odori provenienti dalla vicina fabbrica facevano parte della loro routine quotidiana.

“Penso che l'odore qui non sarà più così buono, sfortunatamente”, ha detto Tom Favero, 26 anni. “Ci mancherà sicuramente.”

Christy Kelly, 36 anni, e Matt Kelly, 38 anni, sono così abituati all'odore del cioccolato che non riescono a immaginare che se ne sia andato.

“Lo chiamiamo ironicamente il 'terribile odore di fabbrica' perché lo adoriamo”, ha detto Matt Kelly. “D'estate ci sediamo sul balcone e, quando il vento porta l'odore, ci sembra il posto migliore sulla terra.”

“È un peccato,” disse Christy Kelly, “adesso dovremo sciogliere noi stessi il cioccolato sul fornello.”

La fabbrica produce più di 200 milioni di libbre di cioccolato all'anno, ha detto Bloomer's Carr. La produzione è stata ufficialmente interrotta venerdì e l'attrezzatura verrà spostata in altre strutture.

Nel complesso, secondo l'azienda, Bloomer impiega circa 900 persone ed è il più grande produttore di cacao e fornitore di ingredienti per il cioccolato del Nord America.

Storia della produzione di caramelle

Henry Blumer Sr. e i suoi fratelli Al e Bernard fondarono Blumer's nel 1939. Il loro nonno, Conrad Blumer, un pasticcere di Milwaukee, aprì Blumer's Ice Cream, che in seguito divenne Wisconsin Creameries, secondo il sito web di Blumer.

Nel 2018, Fuji Oil Holdings Inc. ha annunciato Il Giappone ha detto che avrebbe acquistato Blommer per circa 750 milioni di dollari. Poi, nel 2020, il cioccolatiere ha chiuso il suo negozio all'interno della fabbrica per consentire l'espansione della struttura di 270.000 piedi quadrati.

L'azienda ha dovuto affrontare la sua parte di battute d'arresto a Chicago. Nel 2005, la US Environmental Protection Agency ha accusato Plumer di presunte violazioni dell'aria pulita dopo che un cittadino si era lamentato dell'odore e delle emissioni. Un ispettore dell'EPA ha notato che la polvere emessa dagli stabilimenti Bloomer “superava i limiti” per la quantità di luce bloccata dalle emissioni. La struttura è sopravvissuta a numerosi incendi, l'ultimo nel 2020.

Ma i suoi ostacoli finanziari sembravano aver preoccupato Fuji Oil a gennaio, quando ha tagliato le sue previsioni per l’utile netto dell’anno fiscale, citando costi più elevati per Bloomer, secondo MarketWatch.

In una presentazione per gli investitori pubblicata venerdì, Fuji Oil ha affermato che la redditività del produttore di cioccolato “è peggiorata in modo significativo a causa dei cambiamenti nel mercato del lavoro statunitense, di un forte aumento dei tassi di interesse e di un forte aumento dei costi di produzione causato da un aumento significativo dei prezzi del cacao. ” Ha inoltre rilevato “perdite straordinarie” di oltre 60 milioni di dollari per il terzo trimestre dell’anno fiscale 2023.

La chiusura dello stabilimento Bloomer chiude un altro capitolo nella storia della produzione di caramelle di Chicago, che risale alla fine del 1800. Tootsie Rolls, Brush's, Frango's, Wrigley's Gum, Fannie Mae e Mars Candy hanno tutti radici in città. Il primo negozio Fannie Mae era nel Loop e le mentine Frango furono prodotte presso i grandi magazzini Marshall Field in State Street per 70 anni.