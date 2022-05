Elon Musk invita la SEC a valutare i numeri degli utenti di Twitter

Nel bel mezzo di un accordo di acquisizione TwitterElon Musk ha invitato la Securities and Exchange Commission statunitense a esaminare i numeri degli utenti del social network.

Musk, amministratore delegato di Tesla e SpaceX, in un sondaggio Twitter non ufficiale di martedì, “Twitter afferma che oltre il 95% dei suoi utenti attivi giornalieri sono esseri umani reali e unici. Qualcuno ha questa esperienza?” Quindi, in risposta a un seguace, che ha suggerito che la Securities and Exchange Commission avviasse un’indagine, ha detto: “Salve Incorpora il tweet-Qualcuno in casa? “

La Securities and Exchange Commission è da anni a conoscenza delle oscure metriche di Twitter.

Musk ha accettato di acquistare Twitter il mese scorso per 44 miliardi di dollari, ma da allora ha affermato che l’accordo è in pausa in quanto riguarda bot, spam e fake. Twitter ha detto che si aspetta ancora che l’accordo vada a buon fine al prezzo concordato di $ 54,20 per azione.

Gli investitori hanno scaricato azioni per paura che Musk abbandoni il suo accordo, il che potrebbe costringerlo a pagare una commissione di rottura di $ 1 miliardo. Il titolo Twitter ha rinunciato a tutti i suoi guadagni da quando Musk ha rivelato per la prima volta la sua partecipazione del 9% nella società all’inizio del mese scorso.

Le azioni di Twitter sono aumentate del 2,5% martedì a $ 38,33, al di sotto del prezzo di chiusura di $ 39,31 del 1 aprile, l’ultima sessione di negoziazione prima che Musk rivelasse la sua proprietà di minoranza.

In ciò Deposito finanziario per il primo trimestre di quest’annoTwitter ha riconosciuto l’esistenza di una serie di “account falsi o spam” sulla sua piattaforma, insieme all’uso o agli utenti attivi giornalieri legittimi (mDAU). La società ha affermato di aver stimato che gli account falsi o spam medi rappresentano meno del 5% dell’mDAU in quel periodo.

Twitter Ha anche ammesso di aver sopravvalutato il numero di utenti da 1,4 milioni a 1,9 milioni negli ultimi tre anni.

“Nel marzo del 2019, abbiamo lanciato una funzione che consente alle persone di collegare più account separati insieme per passare facilmente da un account all’altro”, ha rivelato Twitter. “Si è verificato un errore in quel momento, le azioni intraprese sull’account principale hanno comportato il conteggio di tutti gli account collegati come mDAU.”

Musk ha ripetutamente espresso il suo disprezzo per la Securities and Exchange Commission, anche su Twitter all’indirizzo ottobre 2018quando l’agenzia era denominata “Comitato per l’arricchimento breve”, e in luglio 2020 Quando ha scritto: “SEC, tre lettere abbreviate, la parola di mezzo è Elon”.

La SEC aveva precedentemente incriminato Musk per frode sui titoli nel 2018 dopo aver twittato che stava pensando di portare la sua azienda automobilistica a $ 420 per azione e che “il finanziamento era assicurato”. Hanno raggiunto un accordo transattivo per risolvere la questione. Ma Musk ha detto che il regolatore finanziario Indagini in corso fino alle molestie.

