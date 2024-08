Primoz Roglic non lascia i suoi rivali al Giro di Spagna farsi illusioni sulla portata del compito loro affidato – Analisi di Philippa York

Quando ho visto per la prima volta il percorso della Vuelta a España 2024, era chiaro che sarebbe stata una gara divisa in due parti distinte. I primi nove giorni di caldo torrido e secco nel sud del paese e la seconda parte di una corsa scomoda ma altrettanto umida si dirigono verso est della Galizia dopo il primo giorno di riposo. Non deve essere necessariamente così caldo, ma le regioni settentrionali sono più verdi per un motivo e possono essere più imprevedibili in termini di tempo. Anche le superfici stradali non sono sempre ottimali, ma è ancora in arrivo e c’è ancora molto da fare prima di allora.

Ora che abbiamo concluso in testa la prima delle nove gare, Primo Roglic, il favorito pre-gara, guida la classifica e non mostra segni degli infortuni che lo hanno costretto al ritiro dal Tour lo scorso luglio. I pendii più ripidi di Pico Viluerkas erano esattamente il tipo di terreno in cui lo sloveno sarebbe stato più efficace, e la maggior parte degli altri contendenti non si facevano illusioni su quanto fosse difficile il compito che avrebbero dovuto affrontare per impedire al corridore della Red Bull-Bora-Hansgrohe dalla vittoria della gara. La squadra tedesca ha iniziato a rallentare presto e non ha dovuto affrontare reali sfide per controllare la tappa, il che è particolarmente preoccupante dato che i prossimi giorni di montagna probabilmente saranno gli stessi.

Al momento, ci sono tre squadre che sembrano avere le risorse per determinare la tattica nelle prossime fasi: la Red Bull, ovviamente, così come il Team UAE e la società di noleggio biciclette Visma.

Per quanto riguarda gli Emirati Arabi Uniti, le probabilità di una lotta per la leadership tra Adam Yates e Joao Almeida sembrano essere state risolte a favore del contendente portoghese. Con Yates a quasi due minuti dal ritmo dopo un solo giro di scalata in cima alla montagna, qualsiasi attrito all’interno della squadra sembra essere stato risolto. Con Juan Ayuso escluso, questa è la grande occasione per Almeida di guidare un Grande Giro, con l’inizio a Lisbona che fornisce ulteriore motivazione per mantenere la concentrazione necessaria per raggiungere questo obiettivo. Con Pavel Sivakov, Guy Finn e Yates che dovrebbero essere nel gruppo della classifica generale sulle salite più lunghe, gli Emirati Arabi Uniti hanno opzioni tattiche che i loro rivali potrebbero non avere.

Nel Visma, il campione in carica Sepp Kuss è stato più lento che mai fin dall’inizio. Ha fatto una prestazione nella media nelle staffette e gli è mancata un po’ della forza necessaria per entrare nel primo gruppo nella quarta tappa, ma ci si aspetta che la sua forma migliori man mano che la gara va avanti. Kos sarà felice di vedere Wout van Aert in buona forma perché gli toglierà un po’ di pressione dalle spalle e dovrebbe tenerlo più vicino ai primi e fuori dai guai quando le cose si fanno frenetiche. Con un percorso così montuoso, Van Aert sembra già fiducioso di vincere la classifica a punti, anche se Caden Groves lo sta mettendo sotto pressione in questo momento.

Gli altri punti positivi sono lo spagnolo, che farà molto piacere ai tifosi locali. Enrique Mas ha raggiunto Roglic a Pico Viluercas ed è ora terzo assoluto con salite più favorevoli in arrivo. Può certamente sperare in un finale sul podio, ma se riuscirà a migliorare il secondo posto ottenuto in tre gare alla Vuelta sarà un’altra questione. Roglic potrebbe aver avuto una brutta giornata come al solito, ma in questo caso potrebbe anche esserlo. Ma per ora Movistar deve essere felice.

Mikel Lando ha attirato l’attenzione con il suo gol nel finale. (Credito immagine: Getty Images)

Poi c’è Mikel Lando. È vero che la sua corsa contro il tempo è stata molto mediocre, ma se fosse stato in una posizione migliore ai piedi della salita della tappa 4 si sarebbe unito al gruppo Roglic/Almeida molto prima. Meno di un minuto di ritardo non significa nulla perché l’esperienza ci dice che nell’ultima settimana sta migliorando sempre di più. Inoltre non gli dispiacerà un po’ di tempo freddo una volta diretti a nord.

La presenza del Lotto Destiny nelle battaglie per la classifica generale è rara, ma Lienert van Eetvelt potrebbe essere la rivelazione che appare spesso alla Vuelta. Ha vinto l’UAE Tour all’inizio dell’anno, battendo Ben O’Connor, ma era con Roglic e Mass quando la gara è esplosa martedì e non è mai sembrato in difficoltà. Se non avesse festeggiato così presto, la vittoria di tappa sarebbe andata a lui e non a Roglic.

L’elenco dei candidati che potrebbero fare meglio alla Vuelta potrebbe essere lungo a fine gara. I primi segnali per Carlos Rodriguez del Team Ineos non sono buoni, così come non lo sono le speranze di Cian Auitdebrox, Richard Carapaz o Ben O’Connor di vincere la classifica generale. Fortunatamente per il team Decathlon-AG2R, Felix Gall sta guidando bene, così come Antonio Tiberi del Bahrein. Sullo sfondo ci sono Matthew Riscitello e George Bennett, duo Israel Premier Tech, che danno alla squadra alcune informazioni sulla classifica generale e sulle speranze di Corbin Stromge di vincere la tappa.

È ancora presto, ma la decisione dell’organizzazione di aumentare il numero delle salite rispetto al solito ha avuto due conseguenze. Innanzitutto non c’erano corridori veloci alla partenza e a Madrid ne sarebbero arrivati ​​meno. In secondo luogo, gli eccessi della terza settimana di montagna sono ancora nella mente di tutti. Ciò scoraggerebbe molte persone dall’attaccare fino a quando la battaglia per la classifica generale non fosse diventata più chiara.

Squadre come Euskaltel-Euskadi e Kern Pharma possono ancora trovare pause a lungo termine, anche se probabilmente non ce la faranno finché le squadre WorldTour interessate alla classifica non si uniranno all’avventura. Tre settimane saranno un tempo lungo per alcune persone.

