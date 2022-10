Il programma della USWNT World Cup è impostato

In caso contrario, gli americani primi in classifica hanno accolto con favore i risultati del sorteggio di sabato in Nuova Zelanda, che ospiterà il torneo con l’Australia.

In qualità di testa di serie nel Gruppo E, gli Stati Uniti giocheranno tutte le partite del primo turno in Nuova Zelanda e forse tutte tranne una delle partite di quel paese prima della finale del 20 agosto a Sydney.

L’ex star americana Carli Lloyd ha dichiarato: “Sono fiducioso con il gruppo, ma non si tratta proprio del gruppo, perché ci sono molte partite da giocare in Coppa del Mondo e la competizione sta diventando sempre più forte”. Ha co-ospitato la festa della lotteria ad Auckland.

Sei stadi in Australia e quattro in Nuova Zelanda ospiteranno le 64 partite. Tutti i partecipanti tranne tre sono stati reclutati. Un playoff a 10 squadre dal 18 al 23 febbraio ad Auckland completerà lo stadio a 32 squadre, il più grande da quando la FIFA ha lanciato un torneo femminile nel 1991.

Sebbene gli americani sarebbero arrivati ​​​​alla finale come uno dei favoriti, il loro lavoro è stato interrotto per loro. All’inizio di questo mese, hanno perso partite consecutive per la prima volta in 5-1/2 anni, scendendo al quarto posto dell’Inghilterra, 2-1, e alla sesta testa di serie della Spagna, 2-0. Riprenderanno i preparativi con due amichevoli contro la Germania, terza testa di serie: il 10 novembre a Fort Lauderdale, Florida, e il 13 novembre a Harrison, NJ: