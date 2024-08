Il debuttante dei Vikings JJ McCarthy è fuori per il resto della stagione dopo un intervento chirurgico al menisco del ginocchio destro.

L’allenatore dei Minnesota Vikings Kevin O’Connell ha annunciato mercoledì che il quarterback esordiente JJ McCarthy salterà la stagione dopo aver subito con successo un intervento chirurgico al menisco del ginocchio destro. McCarthy è stato sottoposto ad accertamenti relativi al dolore al ginocchio dopo aver riportato l’infortunio lunedì pomeriggio.

“Questa mattina è stato operato al menisco. L’intervento ha dimostrato che era necessario un intervento chirurgico, che metterà fine alla stagione di JJ nel 2024”, ha detto O’Connell ai giornalisti.

I Vikings hanno scelto McCarthy del Michigan con la scelta numero 10 nel Draft NFL 2024. Sam Darnold, che sta entrando nella sua settima stagione in campionato, probabilmente assumerà le responsabilità di quarterback titolare in assenza di McCarthy quando la stagione regolare del Minnesota inizierà l’8 settembre. la strada. contro i New York Giants.

“Questo sarà solo un piccolo ostacolo sulla strada. Altri quarterback della nostra lega hanno attraversato cose simili e sono tornati più forti e migliori che mai. Questa non è solo la mia previsione, ma so che accadrà per J.J.”, O’ Connell ha detto.

O’Connell deve ancora annunciare il suo quarterback titolare per la stagione regolare, ma McCarthy ha mostrato scorci di potenziale fino a questo punto. L’organizzazione dei Vikings e la sua base di fan dovranno aspettare un’intera stagione per vedere il miglior quarterback del football universitario portare il suo talento nella NFL.

“I nostri fan e tutti dovrebbero essere entusiasti del fatto che abbiamo il nostro giovane quarterback, credo, nell’edificio”, ha detto Akonnell.

Qual è stata la reazione di O’Connell mercoledì pomeriggio?

O’Connell era certamente deluso e sconvolto per McCarthy dato il percorso che sentiva stesse seguendo McCarthy dopo la prestazione 11 su 17 di domenica contro i Raiders nella preseason. O’Connell era anche frustrato dal fatto che la sua squadra, che aveva subito un duro colpo sotto tanti aspetti (la tragica morte di Khiri Jackson e l’infortunio al legamento crociato anteriore di Mickey Blackmon), ora veniva nuovamente schiacciata.

O’Connell ha parlato addirittura in modo sincero, dicendo che si stava divertendo molto guardando McCarthy, che ha ancora solo 21 anni, migliorare ogni giorno. Faceva parte dell’allenatore, il che lo riportò ad alcuni dei suoi giorni come allenatore di quarterback all’inizio della sua carriera da allenatore della NFL. O’Connell ha espresso fiducia nella squadra del 2024 e ha affermato di ritenere che la cultura e il roster dei Vikings siano costruiti per durare. Ma era certamente basso per ragioni comprensibili. Alec Lewis, un famoso scrittore vichingo

Cosa significa questo per il 2024?

Era già prevista una stagione di transizione. Secondo Over The Cap, i Vikings hanno assorbito circa 60 milioni di dollari in termini di tetto salariale. Hanno pianificato da tempo la transizione dai veterani anziani e costosi ai giovani in via di sviluppo. Darnold è stato introdotto come ponte per McCarthy e, sebbene fosse sempre probabile che iniziasse la prima settimana, il fardello è molto più pesante per lui.

Degni di nota sono anche i commenti fatti di recente dal comproprietario Mark Wilf. Ha detto che non si rivolgerà al direttore generale Kwasi Adofo-Mensah e ai colloqui sull’estensione del contratto di O’Connell fino a dopo la stagione. Senza l’intuizione di McCarthy, come potranno i proprietari essere in grado di effettuare pienamente questa valutazione? C’è anche una nota correlata secondo cui i Vikings hanno solo tre scelte per la prossima stagione al momento (una scelta al primo round e due scelte al quinto round).

Un anno negativo potrebbe non portare al tipo di rinnovamento necessario per aggiungere profondità al roster. Luigi

Lettura obbligatoria

(Foto: Stephen Maturin/Getty Images)