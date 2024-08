Il telescopio James Webb rileva segni di ruggine sul prezioso asteroide ricco di metalli Psyche

Gli scienziati usano Telescopio spaziale James Webb Un team di astronomi è stato in grado di identificare un componente dell’acqua sul misterioso asteroide ricco di metalli Psyche. I risultati indicano che l’acqua esiste sotto forma di ruggine e potrebbero far luce su come si è formato questo misterioso oggetto.

asteroide 16 psicologico Questo asteroide è insolito per la fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove. Questo oggetto a forma di patata è largo 280 chilometri nel suo punto più largo e un tempo si pensava fosse interamente metallico. La superficie estremamente luminosa di Psiche ha portato i ricercatori a suggerire che l’asteroide potrebbe essere stato il nucleo ricco di ferro di un giovane pianeta (un elemento costitutivo del pianeta) e potrebbe rivelare come si sono formati la Terra e altri pianeti terrestri. Il valore dei rari componenti metallici dell’asteroide è stato stimato a circa 100.000 quadrilioni di dollari. – Una vera miniera d’oro nello spazio.

In effetti, questa ipotesi sulla formazione delle rocce è ciò che ha motivato la NASA a condurre le sue ricerche in corso. Compito psicologico Lanciato nell’ottobre 2023, dovrebbe arrivare sull’asteroide nel 2029 per studiarlo in modo approfondito.

Ma non è tutto oro quello che luccica e nemmeno metallo. Negli ultimi dieci anni, nuovi dati sull’intensità e sullo spettro di riflettanza di Psiche – l’intensità delle diverse lunghezze d’onda della luce solare riflessa dalla superficie dell’asteroide – suggeriscono che si tratti probabilmente di un mondo misto di silicati e minerali.

Relativo a: I 5 asteroidi più ricercati dalla NASA: gli asteroidi più pericolosi sulla Terra

Nel 2017, I ricercatori hanno scoperto effetti interessanti Altri ingredienti: acqua. Gli spettri della regione dell’infrarosso, a lunghe lunghezze d’onda che percepiamo come calore ma non possiamo vedere, hanno mostrato la firma delle unità idrossiliche – la molecola OH, che fa parte dell’acqua.

Questi risultati suggeriscono che la superficie del pianeta Psiche può contenere piccole quantità di acqua, sotto forma di ghiaccio o minerali idrati. Ma i risultati sono stati inconcludenti, poiché lo spettro è stato raccolto utilizzando Il telescopio a infrarossi terrestre della NASA alle Hawaii L’acqua nell’atmosfera terrestre potrebbe essere andata a male. Inoltre, i ricercatori non hanno trovato un segno dell’acqua più accurato di una lunghezza d’onda dell’infrarosso leggermente più alta. Questo segno ha aiutato altri astronomi a “scoprire l’acqua molecolare che è diffusa sulla Luna ma non è stata ancora utilizzata negli asteroidi”, secondo l’autore dello studio. Stephanie Jarmack Uno scienziato planetario dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysicals ha detto a WordsSideKick.com via e-mail:

Ricevi le scoperte più sorprendenti del mondo direttamente nella tua casella di posta.

Disegno artistico del telescopio spaziale James Webb. (Credito immagine: Alamy)

Per determinare se Psiche contiene davvero acqua, Jarmack e scienziati di diversi istituti americani e tedeschi si sono rivolti a due sensori a infrarossi del JWST: lo spettrometro a infrarossi vicini (NIRSpec) e lo spettrometro a infrarossi medi (MIRI), in grado di rilevare infrarossi più brevi e più lunghi lunghezze d’onda rispettivamente. Puntando questi strumenti verso l’asteroide nel marzo 2023, gli scienziati hanno raccolto istantanee dello spettro riflesso dal polo nord di Psiche, che allora si trovava di fronte al telescopio. I loro risultati sono stati accettati dal Planetary Science Journal e sono disponibili in copia elettronica. Prestampa tramite arXiv .

I dati NIRSpec hanno mostrato la firma dell’idrossile, confermando la sua presenza sull’asteroide. Inoltre, Jarmack ha osservato che i dati di alta qualità hanno permesso il confronto con le firme degli idrossili di altri meteoriti, rivelando che la firma degli idrossili di Psiche è simile alla firma di alcuni meteoriti ricchi di carbonio e contenenti ruggine. Questa scoperta ha portato i ricercatori a concludere che l’idrossile si lega ai metalli su Psiche, formando ruggine.

Ma i dati MIRI mancano di una firma definitiva dell’acqua. Tuttavia, i ricercatori non possono escludere la presenza di acqua, perché potrebbe essere presente in altre parti di Psiche che JWST non è stato in grado di vedere. È anche possibile che l’acqua sia presente ma in concentrazioni inferiori al limite di rilevamento MIRI, quindi inferiore alla metà della concentrazione Acqua sulla luna che equivale a una goccia di pioggia in 2,25 libbre (1 kg) di terreno.

A parte la formazione della ruggine, i gruppi idrossilici in Psiche forniscono indizi su come si è formato l’asteroide. Se l’idrossile si forma all’interno dell’asteroide, ciò potrebbe indicare che Psiche è nata nei freddi confini esterni dell’asteroide. Sistema solare Questo materiale ha oscillato verso l’interno per milioni di anni. Tuttavia, le prove esistenti suggeriscono che gli asteroidi contenenti acqua che si scontrarono e formarono Psiche portarono con sé anche idrossile.

Jarmack ha detto che i piani futuri includono lo studio della posizione esatta in cui si trovano i minerali idrati sulla superficie di Psiche, aggiungendo che questi piani includono “l’osservazione del polo sud di Psiche, che contiene un grande cratere che potrebbe essere il risultato di un incontro con uno specchio d’acqua”.

Gli asteroidi ricchi di metalli sono fonti redditizie di metalli rari e oggetto di futuri progetti di estrazione spaziale. Tuttavia, nonostante il suo valore stimato, Psiche non è tra questi: è tre volte la distanza dal Sole rispetto alla Terra, rendendola troppo lontana perché gli sforzi di estrazione siano economicamente vantaggiosi.