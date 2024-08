Supermoon e Blue Moon 2024: le migliori immagini da tutto il mondo

La super luna blu dell’agosto 2024 metterà in scena uno spettacolo globale epico e abbiamo raccolto alcune delle migliori immagini per dimostrarlo.

La super luna blu si è verificata alle 14:26 EDT (18:26 GMT) di lunedì 19 agosto 2024, quando la luna era completamente illuminata al 100%. Gli orari del sorgere della luna dipendono dal luogo di osservazione.

La luna piena di agosto era stagionale Luna blu Ciò significa che è la terza luna piena in una stagione con quattro lune piene. Superluna Si riferisce a Luna piena Cosa succede quando la luna Si trova entro il 90% del punto più vicino alla Terra durante la sua orbita. Secondo la NASA. La luna piena di agosto sarà seguita da altre tre superlune il 17 settembre, 17 ottobre e 15 novembre.

Qui diamo uno sguardo ad alcune delle migliori immagini della super luna blu da tutto il mondo. Quindi sedetevi, rilassatevi e godetevi lo spettacolo.

La fotografa Tiziana Fabi ha scattato una foto della luna che sorge sopra la cupola della Basilica di San Pietro nella Città del Vaticano.

La Supermoon Blue Moon sorge sulla Basilica di San Pietro nella Città del Vaticano. (Credito immagine: TIZIANA FABI/AFP tramite Getty Images)

Di seguito una splendida foto di un aereo che sorvola la superluna blu. La scena è stata girata da Kastelet, Copenhagen, Danimarca.

Luna piena e aereo presi da Copenhagen, Danimarca. (Credito immagine: Thomas Traasdal/Ritzau Scanpix/AFP tramite Getty Images)

Un’altra immagine dalla Danimarca mostra la luna piena di agosto che sorge sopra gli edifici a Konjikagen, Copenaghen.

La superluna blu fotografata da Konjikagen, Copenaghen. (Credito immagine: Thomas Traasdal/Ritzau Scanpix/AFP tramite Getty Images)

Nella foto sotto, il fotografo Pablo Porciuncola ha catturato la super luna blu dietro la funivia del Pan di Zucchero a Rio de Janeiro, in Brasile.

Una funivia passa davanti alla luna piena di agosto, il Pan di Zucchero, Rio de Janeiro, Brasile. (Credito fotografico: PABLO PORCIUNCULA/AFP tramite Getty Images)

Il fotografo Henry Nicholls ha catturato un’immagine della luna piena di agosto che sorge sopra gli edifici residenziali e gli uffici nel quartiere degli affari di Canary Wharf a Londra, Regno Unito. La foto è stata scattata da Primrose Hill, nel nord di Londra.

La luna piena è parzialmente coperta da nuvole su Londra, Regno Unito (Credito immagine: Henry Nicholls/AFP tramite Getty Images)

La foto sotto mostra la superluna piena sul Tempio Huizhou, un tempio buddista situato sul pendio del monte Jiuhua, nella contea di Qingyang, Anhui, Cina.

Supermoon Una luna blu appare sul Tempio Huizhou, provincia di Qingyang, Anhui, Cina. (Credito immagine: VCG/VCG tramite Getty Images)

Kevin McCarthy ha catturato questa vista dettagliata della super luna blu il 19 agosto da Charlotte, nella Carolina del Nord, negli Stati Uniti, prima che si accumulassero le nuvole.

“A causa dell’avvicinarsi della copertura nuvolosa, ho dovuto muovermi rapidamente per catturare un’immagine senza ostacoli della Luna”, ha detto McCarthy a Space.com in una e-mail. Ha aggiunto: “Questa foto è stata scattata a mano, con un teleobiettivo da 150-600 mm alla massima estensione, quindi ritagliata per mostrare i dettagli.”

La luna piena di agosto è stata fotografata da Charlotte, North Carolina, USA (Credito immagine: Kevin McCarthy)

Il fotografo J. David Ackie Foto della luna piena di agosto che splende sopra le torri del Memoriale dell’aeronautica americana ad Arlington, Virginia, USA.

Forti mormorii brillano sul Memoriale delle Forze Aeree degli Stati Uniti, Arlington, Virginia, USA (Credito immagine: J. David Ake/Getty Images)

Questa splendida foto di una super luna blu sopra la piattaforma di osservazione del monte Longquan è stata scattata il 19 agosto 2024 a Chengdu, nella provincia del Sichuan, in Cina, dal fotografo Yang Qitian.

Una super luna blu sorge sopra il ponte di osservazione del monte Longquan a Chengdu, nella provincia del Sichuan, in Cina. (Credito immagine: Yang Qitian/VCG tramite Getty Images)

Il fotografo Robbie Pisiwarissa si è svegliato alle 4 del mattino per catturare questa splendida immagine della super luna blu che sta per tramontare sul porto di Sydney e sulla Sydney Opera House all’alba.

“Anche se il cielo [was] “Il cielo era un po’ nebbioso, ma il colore era magico”, ha detto Pisiwarissa in una e-mail a Space.com.

Luna piena in agosto poco prima dell’alba a Sydney, in Australia. (Credito immagine: Ruby Bisiwarissa/Ruby Sidney Photography)

Questa immagine drammatica del fotografo Ahmet Okataly mostra la luna piena di agosto che sorge dietro la Moschea Süleymaniye a Istanbul, in Turchia.

Supermoon La luna blu sorge sopra la Moschea Suleymaniye a Istanbul, Türkiye. (Fonte immagine: Moschea Suleymaniye a Istanbul, Türkiye)

Il fotografo Mert Alber Dervis ha catturato questa bellissima foto di una super luna blu che appare su Toronto, in Canada.

Luna piena da Toronto, Canada. (Credito immagine: Mert Alper Darwish/Anadolu tramite Getty Images)

Questa immagine iconica di una gigantesca luna blu che sorge dalle nuvole dietro la Statua della Libertà a New York, negli Stati Uniti, è stata catturata dal fotografo Gary Hirschorn.

La luna piena dell’agosto 2024 appare dietro la Statua della Libertà a New York, negli Stati Uniti (Credito immagine: Gary Hirschorn/Getty Images)

Il fotografo Henrique Casinas ha catturato questa visione colorata della luna piena che splende accanto alla statua del Cristo Re a Lisbona, in Portogallo.

Supermoon Blue Moon accanto alla statua del Cristo Re a Lisbona, Portogallo. (Credito immagine: Henrique Casinhas/SOPA Images/LightRocket tramite Getty Images)

Il fotografo Nicholas Economou è riuscito a catturare un’immagine della luna piena che appariva vicino alla città di Eindhoven, nei Paesi Bassi.

Supermoon Blue Moon vicino a Eindhoven, Paesi Bassi. (Credito immagine: Nicolas Economou/NurPhoto tramite Getty Images)

L’astronomo Gianluca Masi ha trasmesso in live streaming l’apparizione della superluna blu sul Virtual Telescope Project Pagina WebTV E Canale YouTubeMassey ci ha poi inviato questa bellissima immagine della luna illuminata al 100% mentre sorgeva sull’Italia centrale.

Una super luna blu apparirà sull’Italia centrale il 19 agosto 2024. (Credito immagine: Gianluca Masi/Virtual Telescope Project)

L’aspetto della super luna blu è stato assolutamente sorprendente quando è apparsa su Siviglia, in Spagna. La fotografa Christina Koeckler ha catturato il maestoso spettacolo della luna piena che splende sulla cattedrale il 19 agosto 2024.

Luna piena su Siviglia, Spagna. (Credito fotografico: CRISTINA QUICLER/AFP tramite Getty Images)

La fotografa Lisa Czeslowski ci ha inviato questa bellissima foto della luna piena illuminata su Lauderdale Beach, Fort Lauderdale, Florida, USA

“Oggi è stata una giornata piovosa nella contea di Broward, ma la pioggia ha iniziato a schiarirsi intorno alle 18:00. Il mio posto preferito era Fort Lauderdale Beach, dove sembrava che fosse ancora nuvoloso a nord e a sud”, ha detto Czeslowski a Space.com via e-mail.

“C’era un piccolo cane lunare a sud della luna mentre saliva nel cielo. Era una serata molto attiva”, ha continuato Czeslowski.

Una superluna e una luna blu brillano su Lauderdale Beach, Fort Lauderdale, Florida, Stati Uniti (Credito immagine: Lisa Czeslowski)

Nella foto sotto, due persone si godono la vista della luna piena dietro Naka, Stoccolma, Svezia.

La Supermoon Blue Moon sorge dietro Naka, Stoccolma, Svezia. (Credito fotografico: JONATHAN NACKSTRAND/AFP tramite Getty Images)

Questa foto iconica della luna che sorge attraverso gli archi del Colosseo a Roma, in Italia, è stata catturata dal fotografo Riccardo De Luca.

Una super luna blu appare attraverso gli archi del Colosseo a Roma, in Italia, il 19 agosto 2024. (Credito immagine: Riccardo De Luca/Anadolo tramite Getty Images)

