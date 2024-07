Il rover Curiosity rompe una roccia su Marte e trova una grande sorpresa: ScienceAlert

Un sorprendente tesoro giallo è appena caduto da una roccia su Marte dopo che il rover Curiosity è penetrato accidentalmente nel suo esterno altrimenti insignificante.

Quando il rover fece rotolare il suo corpo da 899 chilogrammi (1.982 libbre) sulla roccia, la roccia si aprì rivelando cristalli gialli di zolfo elementare: zolfo. Sebbene i solfati siano abbastanza comuni su Marte, questa è la prima volta che lo zolfo è stato trovato sul Pianeta Rosso nella sua forma elementare pura.

Ancora più interessante è che il canale di Gedes Valles, dove Curiosity ha trovato la roccia, è pieno di rocce che sembrano sospettosamente simili alla roccia di zolfo prima che fosse frantumata per sbaglio, suggerendo che, in qualche modo, lo zolfo elementare potrebbe essere abbondante lì in alcuni luoghi. .

“Trovare un campo di pietre fatto di puro zolfo è come trovare un’oasi nel deserto.” afferma lo scienziato del progetto Curiosity Ashwin Vasavada Dal Jet Propulsion Laboratory della NASA.

“Non dovrebbe esistere, quindi ora dobbiamo spiegarlo. Scoprire cose strane e inaspettate è ciò che rende l’esplorazione planetaria così emozionante.”

I solfati sono sali che si formano quando… Zolfosolitamente dentro Forma compostaLo zolfo si mescola con altri minerali nell’acqua. Man mano che l’acqua evapora, i minerali si mescolano e si seccano, lasciando dietro di sé i solfati.

Questi minerali solfati possono dirci molto su Marte, ad es La sua storia dell’acquaE come è stato influenzato nel tempo.

Lo zolfo puro, d’altra parte, si forma solo in un insieme molto ristretto di condizioni, cosa che non è nota per essere avvenuta nella regione di Marte dove è stata rilevata da Curiosity.

Ad essere onesti, ci sono molte cose che non sappiamo sulla storia geologica di Marte, ma la scoperta di grandi quantità di zolfo puro su Marte suggerisce che ci sia qualcosa di molto grande di cui non siamo a conoscenza.

Lo zolfo, è importante capirlo, lo è Un elemento essenziale per tutte le forme di vitaViene normalmente assorbito sotto forma di solfato e viene utilizzato per produrre due amminoacidi essenziali di cui gli organismi hanno bisogno per produrre proteine.

Dato che sappiamo già da tempo dell’esistenza dei solfati su Marte, la scoperta non ci dice nulla di nuovo in questo settore. Tuttavia, non abbiamo ancora trovato segni di vita su Marte. Ma continuiamo a trovare frammenti che gli organismi potrebbero trovare utili, tra cui la chimica, l’acqua e le condizioni di vita passate.

Poiché siamo bloccati qui sulla Terra, il modo in cui possiamo arrivare su Marte è in qualche modo limitato. Gli strumenti di Curiosity sono stati in grado di analizzare e identificare le rocce solfatiche nel canale di Gedes Valles, ma se non avessero seguito un percorso che si è ribaltato e ha causato la rottura di una di esse, forse sarebbe passato del tempo da quando l’abbiamo trovata.

Il prossimo passo è capire esattamente come potrebbe essersi originato lo zolfo, sulla base di ciò che sappiamo di Marte. Ciò richiederà più lavoro e potrebbe includere alcuni modelli dettagliati dell’evoluzione geologica di Marte.

Nel frattempo, Curiosity continuerà a raccogliere dati sulla stessa area. Il Canale Gedes Valles è un’area ricca di storia marziana. Si tratta di un antico corso d’acqua le cui rocce portano ora l’impronta dell’antico fiume che un tempo scorreva su di esso, miliardi di anni fa.

Si interessò con curiosità Un buco in una rocciaGli scienziati hanno prelevato un campione frantumato dal suo interno per l’analisi chimica, quindi hanno iniziato a addentrarsi nelle profondità del canale, per vedere quali altre sorprese avrebbero potuto aspettarli attorno alla roccia successiva.