Donald Trump manda un bacio mentre Hulk Hogan si strappa la maglietta sul palco in una scena surreale alla Convention Nazionale Repubblicana

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha applaudito, sorriso e mandato un bacio in aria alla leggenda del wrestling Hulk Hogan quando si è tolto la maglietta mentre pronunciava il suo discorso alla Convention nazionale repubblicana giovedì sera.

Hogan, 70 anni, ha elogiato l’ex capo come il suo “eroe” e “wrestler” in un discorso appassionato che gli ha ricordato alcuni dei suoi momenti più belli al microfono come star della WWE negli anni ’80.

“Ho detto! Lascia che la follia di Trump si diffonda, fratello”, ha gridato mentre si strappava la maglietta – riflettendo il suo tipico stile di ingresso sul ring – per rivelare una canottiera con un’immagine di Trump-Vance sotto.

Hogan ha definito la coppia “il più grande tag team della mia vita” e ha continuato: “Durante tutta la mia carriera, sono stato sul ring con alcuni degli uomini più grandi e cattivi del pianeta. Donald Trump è il più duro di loro”. Tutto.”

“Hanno scagliato di tutto contro Donald Trump, tutte le indagini, le impeachment, le cause legali, e lui è ancora lì a prenderli a calci”.

Trump vanta da tempo un rapporto impressionante con il mondo del wrestling professionistico, avendo sconfitto il magnate del wrestling Vince McMahon nell’evento “Battle of the Billionaires” a WrestleMania 2007.

Sei anni dopo è stato inserito nella WWE Hall of Fame. Lo stesso Hogan è stato inserito nella Hall nel 2005.