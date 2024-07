Gli Utah Jazz prevedevano di rilevare Russell Westbrook dopo l’accordo con i Clippers; Le pepite sono le preferite: le fonti

I Los Angeles Clippers manderanno la guardia Russell Westbrook, una scelta del secondo turno e un premio agli Utah Jazz, ha confermato una fonte della squadra e della lega.

Si prevede che Westbrook accetti di riacquistare il suo contratto con i Jazz, hanno detto fonti. I Denver Nuggets sono il candidato più probabile a firmare Westbrook se diventasse un free agent. L’atleta È stato segnalato all’inizio di questa settimana.

Westbrook ha firmato un’opzione come giocatore sul suo contratto per il 2024-25, ma i Clippers volevano trovargli un partner commerciale. Secondo ESPN, il trasferimento con gli Utah Jazz è un accordo di firma e scambio per la guardia Kris Dunn.

Westbrook ha segnato una media di 11,1 punti a partita e 4,5 assist in 68 partite la scorsa stagione. Entrambi sono i minimi nei 17 anni di carriera NBA di Westbrook. Ha giocato anche 22,5 minuti a partita, il livello più basso della sua carriera.

Tuttavia, Westbrook è arrivato settimo nella votazione di Giocatore dell’anno dopo aver iniziato la stagione da titolare e continuato così dopo che la squadra ha acquisito James Harden il 1 novembre. Poi i Clippers hanno perso sei partite consecutive all’inizio di novembre e Harden è stato assegnato come playmaker della prima unità, spingendo Westbrook in seconda linea. Westbrook ha iniziato solo una partita dopo il 17 novembre.

Con Harden in partenza, i Clippers alla fine si ripresero dalle sconfitte subite nell’ultimo mese e ottennero 26 vittorie e cinque sconfitte, che li collocarono al vertice della Western Conference per un breve periodo. Westbrook ha migliorato le prestazioni dei Clippers in campo grazie alla sua difesa, velocità ed energia, e fuori dal campo grazie alla sua leadership.

I Clippers terminarono la stagione regolare con un record di 51-31 prima di perdere contro i Dallas Mavericks al primo turno dei playoff.

Come riassumeresti il ​​mandato di Westbrook con i Clippers?

Il periodo trascorso da Westbrook con i Clippers è sempre stato imbarazzante. Essendo un giocatore dominante sulla palla con tiri irregolari, non si adattava al modello di giocatori della squadra che potevano sostenere Kawhi Leonard e Paul George. Ma non è quello che pensano George o l’allenatore Tyronn Lue. George aveva trascorso l’anno migliore della sua carriera con Westbrook a Oklahoma City prima che George si unisse a Leonard a Los Angeles, e Lue voleva una posizione di trequartista tradizionale con cui lavorare.

Westbrook è stato molto attivo con i Clippers, soprattutto dopo un periodo tumultuoso con i Los Angeles Lakers. La sua prestazione post-stagionale contro i Phoenix Suns nel 2023 ha dimostrato che ha ancora molto da fare. Anche la difesa di Westbrook è stata solida. Leo ha costruito il suo ritiro del 2023 attorno ai punti di forza di Westbrook: velocità, taglio e difesa dinamica. Ma l’inizio della fine del mandato di Westbrook con i Clippers avvenne quando arrivò Harden. Leo ha cercato di mantenere Westbrook come playmaker principale, ma Harden ha faticato ad adattarsi al ruolo di guardia tiratrice. L’unica soluzione era eliminare Westbrook da titolare.

Ai Clippers mancherà Westbrook. È stato una dinamo in transizione, un cambio di ritmo per Harden, un trequartista, un difensore d’impatto e un solido rimbalzista che è ancora abbastanza atletico e versatile da essere il partner di Harden sui calci di punizione pur essendo un pezzo chiave nelle formazioni più piccole. Westbrook ha iniziato bene la postseason del 2024 contro i Mavericks, ma con i Clippers che fanno affidamento su Harden più sulla palla, non c’è più alcuna strada per Westbrook per avere successo.

Anche Westbrook ha giocato 79 dei 114 minuti giocati nei playoff con Harden. Il risultato è stato di 38 punti su 50 tiri e appena 10 assist nelle sei partite di Westbrook.

George e Westbrook se ne sono andati adesso, mentre Leonard e Harden rimangono. Lou Murray, editorialista dei Clippers

Cosa aggiunge Kris Dunn alla squadra dei Clippers?

Dunn dà ai Clippers un giocatore che svolgerà un ruolo simile a quello di Westbrook come playmaker di riserva. Dan non è un marcatore dinamico, non ha le capacità per giocare in mezzo al campo e non ha un talento speciale nel tiro. È un gradino sotto Westbrook come trequartista su entrambe le estremità del campo e come attaccante.

I Clippers hanno familiarità con Dunn, poiché la scelta del quinto round del 2016 dei Minnesota Timberwolves ha iniziato a ricostruire la sua carriera unendosi alla squadra della G-League dei Clippers durante la stagione 2021-22.

Dunn si è trasferito ai Jazz con un contratto di 10 giorni nel febbraio 2023 e ora ha un contratto di tre anni con i Clippers.

Dunn ha 30 anni ed è un forte finalizzatore con la capacità di finire dal bordo. Ha anche una buona capacità di tiro. Il rapporto tra assist e falli commessi da Dan era di 3,8 a 1,2. Dan ha anche la capacità di difendere ad alto livello, soprattutto in isolamento. Si trova a 6 piedi-3 con un’apertura alare di 6 piedi-10, continuando l’enfasi che i Clippers hanno mostrato in questa stagione sulla lunghezza. Anche se Dunn non tira spesso, la scorsa stagione ha realizzato il 36,9% dei suoi tre; Mentre Westbrook è riuscito a realizzare solo il 27,3% delle sue triple.

L’acquisizione da parte dei Clippers di Dunn e la partenza di Westbrook avvicina la squadra a una formazione realistica. La squadra inizierà probabilmente con i giocatori Harden, Leonard, Terrence Mann, Ivica Zubac e Derrick Jones Jr., con una seconda unità che include Dunn, Norman Powell, Amir Kofi, Nicolas Batum e Mo Bamba.

La prossima agenda dei Clippers in questa stagione includerà probabilmente la ricerca di nuove case per PJ Tucker e Bones Hyland, due giocatori che hanno chiesto di essere scambiati prima della scadenza di febbraio e che dovevano essere rimandati a casa prima della pausa All-Star prima che avessero una fine irregolare Per la stagione. Mori

(Foto: Ronald Martinez/Getty Images)