AMD Ryzen 5 9600X al rivenditore per $ 295, Ryzen 9 9900X e Ryzen 9 5900XT elencati su Amazon

Altre CPU AMD Ryzen 9000 “Zen 5” sono attualmente elencate dai rivenditori prima del lancio, l’ultima delle quali è la Ryzen 5 9600X.

Il processore desktop AMD Ryzen 5 9600X hexa-core “Zen5” è stato lanciato a 5 dollari in meno rispetto al prezzo del Ryzen 5 7600X presso i rivenditori statunitensi

L’AMD Ryzen 5 9600X è un processore Zen 5 a sei core destinato alla piattaforma desktop AM5. Il processore è dotato di 6 core, 12 thread, frequenza boost fino a 5,4 GHz, 38 MB di cache totale (L3+L2) e un TDP di 65 W. Questa sarà la soluzione ideale per coloro che desiderano un nuovo processore Ryzen 9000 senza sprecare i propri soldi eseguendo i propri carichi di lavoro come giochi e applicazioni in modo molto efficiente.

Fonte immagine: obiettivi dell’offerta

L’ultimo elenco di CPU AMD Ryzen 5 9600X proviene da Deal Targets ha offerto il chip per $ 295,22 Sono 5 dollari in meno rispetto al prezzo al dettaglio suggerito dal produttore del Ryzen 5 7600X. L’azienda offre anche uno sconto a coloro che lo acquistano in grandi quantità, dove 10-19 quantità ottengono uno sconto del 2% mentre 20-29 unità ottengono uno sconto del 3%, portando il prezzo a un minimo di $ 286. Nel punto vendita sono rimaste solo 11 unità in magazzino e il ritiro è disponibile tramite il negozio situato a Markham.

Il prezzo di 295 dollari potrebbe essere inferiore al prezzo al dettaglio suggerito dal produttore per il chipset di ultima generazione, ma i chipset più vecchi sono attualmente disponibili con sconti folli. Spendendo solo $ 20- $ 30, puoi raddoppiare i core con le vecchie CPU Ryzen 9 7900X3D e 7900X attualmente disponibili con alcune offerte incredibili. Anche il vecchio Ryzen 5 7600X può essere trovato per meno di 200 dollari, il che mette sicuramente le CPU Ryzen 9000 in una situazione difficile.

Oltre al Ryzen 5 9600X, i punti vendita europei di Amazon elencano anche altre imminenti CPU Ryzen come Ryzen 9 9900X elencato €512.59 & Ryzen 9 5900XT quotato a € 582,35Entrambi i chip saranno messi in vendita al dettaglio il 31 luglio e, in base ai prezzi che stiamo vedendo, sembra che la gamma Ryzen 9000 “Zen 5” dovrebbe corrispondere più o meno ai prezzi al dettaglio consigliati dal produttore per Ryzen 7000 con alcuni piccole differenze basate su diverse regioni. Ci aspettiamo di condividere i dettagli ufficiali sui prezzi più vicino al lancio.

Fonti di notizie: momomo_USA #1, #2, #3